Patrick et Brittany Mahomes font la fête au défilé du Super Bowl des KC Chiefs – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Patrick Mahomes a été rejoint par sa femme Bretagne alors qu’il célébrait la victoire des Chiefs de Kansas City au Super Bowl LVII lors du défilé de sa ville natale à KC le mercredi 15 février. La femme du quart-arrière a partagé de nombreuses vidéos d’eux faisant la fête ensemble sur son histoire Instagram.

Plus Bébés de célébrités

Avant le défilé, Brittany a publié quelques vidéos d’elle-même et de Patrick se préparant à célébrer sur son histoire Instagram. Elle a partagé un court clip d’eux se blottissant l’un contre l’autre, puis une autre vidéo d’elle criant au sommet du bus, avant qu’ils ne roulent. Elle tweeté qu’ils étaient prêts à faire la fête. “Vous feriez mieux d’avoir des coups de feu alignés le long de Grand St.”, a-t-elle écrit.

La célébration a eu lieu quelques jours seulement après que la famille Mahomes se soit rendue dans l’endroit le plus heureux du monde : Disneyland, après la victoire du Super Bowl. Patrick et Brittany ont également partagé la première photo du visage de Bronze lors de l’accueil de l’équipe à Disney. Il tenait son fils, tandis que Brittany tenait leur fille devant le château de Cendrillon avant leur défilé. Il a révélé que c’était le premier voyage de leurs deux enfants là-bas dans sa légende. “Bienvenue dans l’endroit le plus heureux du monde, Bronze et Sterling ! il a écrit sur Instagram.

Le défilé du Super Bowl survient quelques jours seulement après que les Chiefs ont remporté le grand match lors d’un retour impressionnant contre les Eagles de Philadelphie. C’était la deuxième bague du Super Bowl remportée par Patrick. Il a également été nommé MVP du match et de la saison par la NFL.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Après le match, les Chiefs ont passé une soirée incroyable, remplie de célébrations pour leur victoire. L’équipe aurait assisté à une after-party épique avec des artistes de premier plan comme The Chainsmokers, DJ Khaled, Jason DeRulo, et Technologie N9. Patrick a été vu passer un bon moment avec des coéquipiers comme Travis Kelce, entraîneur Andy Reid, et le copropriétaire de l’équipe Clark Hunt.

Brittany et Sterling étaient toutes les deux au grand match pour encourager Patrick. Sa femme a porté un haut court rouge sexy pour montrer son soutien aux Chiefs pendant le grand match. Elle a posté quelques clips d’elle-même dans les gradins pour encourager son mari sur son histoire Instagram. Après le match, elle et Sterling sont descendus sur le terrain pour féliciter le QB pour sa victoire. Patrick a été vu en train d’embrasser sa fille après leur victoire. Il semblait que Bronze n’avait pas assisté au grand match.

Lien connexe En rapport: Super Bowl LVII : regardez le spectacle de la mi-temps de Rihanna et les autres performances du grand match

Il est tout à fait normal que Brittany et les enfants se joignent à Patrick lors du défilé de la victoire du Super Bowl, car ils étaient là pour l’encourager lors de tant de matchs tout au long de la saison. Brittany et Sterling ont été les principales pom-pom girls du QB, de l’entraînement au Super Bowl. Brittany a donné naissance au fils cadet du couple en novembre et il a également pu assister à quelques matchs.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.