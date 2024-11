Patrick et Brittany Mahomes décrivent la réaction allergique de leur fils Bronze

Patrick et Brittany Mahomes ont parlé de la grave réaction allergique de leur fils Bronze, âgé d’un an, aux noix qui l’a envoyé aux urgences l’été dernier.

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City et sa femme ont détaillé les « moments les plus effrayants » de leur vie dans un Vidéo Instagram pour la recherche et l’éducation sur les allergies alimentaires (FARE) publié mardi.

« Avec Bronze, je faisais une introduction précoce », a déclaré Brittany, expliquant qu’elle avait décidé d’effectuer des tests d’allergie avec Bronze quand il avait environ 9 mois après avoir appris que leur fille de 3 ans, Sterling, souffrait d’allergies.

Patrick et Brittany Mahomes, vus ici en juin, se souviennent d’être allés aux urgences avec leur fils de 1 an, Bronze, après avoir eu une grave réaction allergique aux noix en août 2023. brittanylynne/Instagram

«J’essayais différentes choses avec Bronze, et c’était notre premier jour avec des noix, et c’est juste un petit sachet de poudre que l’on ajoute à sa bouteille», se souvient-elle.

« Alors il a pris sa bouteille, et puis au bout d’une trentaine de minutes, il est devenu très irritable, très difficile. J’ai enlevé sa couche, et il n’y avait que de l’urticaire et des marques partout.

Le mannequin de Sports Illustrated Swimsuit, 29 ans, a expliqué que les urticaires ont finalement atteint le haut du corps et le visage de Bronze.

Brittany, vue ci-dessus en août, a expliqué qu’elle effectuait un test d’allergie à la maison avec son fils lorsqu’elle lui a donné des cacahuètes. brittanylynne/Instagram

« Cela a déclenché la panique en moi », a-t-elle partagé à propos de l’incident d’août 2023.

«C’est à ce moment-là que nous nous sommes précipités aux urgences. Le simple fait de voir son corps entier couvert de marques et d’urticaire et de le voir si mal à l’aise a probablement été l’un des moments les plus effrayants de ma vie.

Patrick, également âgé de 29 ans, a fait écho aux sentiments de sa femme, ajoutant : « Je me souviens à quel point j’avais peur et à quel point c’était grave, et heureusement pour nous, les médecins ont pu nous aider, et c’est à ce moment-là que, pour moi, c’est devenu une chose sérieuse que je il fallait vraiment y prêter attention.

Plus tôt cette année, les Mahomes se sont associés à AUVI-Q, une injection d’épinéphrine, pour sensibiliser aux allergies alimentaires.

Le couple, amoureux du lycée, s’est marié en mars 2022.

Ils ont accueilli leur fils en novembre 2022 et leur fille en février 2021.