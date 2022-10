Patrick Duffy, star de “Dallas”, revient dans “The Bold and the Beautiful” avec Linda Purl pour la 36e saison de l’émission

Patrick Duffy reprend son rôle de Stephen Logan pour la 36e saison de “The Bold and the Beautiful”.

Lundi, le magazine People a rapporté que l’ancienne star de “Dallas” jouera à nouveau le patriarche de la famille Logan pour un passage de deux épisodes dans le feuilleton télévisé de longue date de CBS. Les épisodes seront diffusés les 23 et 28 novembre.

Selon le point de vente, l’homme de 73 ans sera rejoint par sa vraie petite amie, Linda Purl, de “Happy Days” et “The Office”. L’actrice jouera l’intérêt amoureux de Duffy dans la série.

Après que Robert Pine ait joué Logan de 1998 à 2001, Duffy a rejoint le casting en 2006. Il a assumé le personnage pendant cinq ans jusqu’en 2011.

‘DALLAS’ STAR PATRICK DUFFY ET LINDA PURL RAPPELENT LE DÉBUT D’UNE SURPRENANTE HISTOIRE D’AMOUR: ‘TOUS LES DEUX NERVEUX EN TANT QU’ADOLESCENTS’

Duffy et Purl ont voyagé dans les mêmes cercles sociaux pendant des décennies. Ils faisaient partie d’un groupe de textos créé par Richard Thomas, également connu sous le nom de “John-Boy” de “The Waltons”. Dès que les blocages de COVID-19 ont forcé les gens à se connecter de différentes manières, Duffy et Purl ont découvert qu’ils avaient quelque chose de spécial.

Les deux stars avaient déjà été mariées, et après des heures de textos, d’appels téléphoniques et de conversations vidéo, elles savaient qu’elles étaient prêtes pour leur prochaine “grande aventure” en couple.

Duffy a été mariée pendant plus de quatre décennies à la danseuse de ballet Carlyn Rosser avant de mourir d’un cancer en 2017. Purl était mariée au fils de Lucille Ball, Desi Arnaz, Jr., en 1979, et a un fils avec son ex-mari Alexander Cary.

Duffy a déclaré à Fox News Digital qu’ils avaient zoomé “chaque nuit pendant deux à trois heures pendant plus de deux mois”.

“La vie s’était arrêtée”, a déclaré Purl, 67 ans, à Fox News Digital. “Nous ne pouvions pas travailler, personne ne pouvait voir ses amis. Vous ne pouviez pas sortir. Donc, nous étions juste dans nos maisons respectives et dans cette sorte de pause contemplative. Et sans cette pause, nous n’aurions jamais ont trouvé ou pris le temps d’avoir des conversations comme ça.”

“Je me sens coupable parce que, eh bien, tout le monde avait sa propre course dans la pandémie et la nôtre était… la nôtre était celle-ci”, a-t-elle ajouté.

Après quelques mois d’appels Zoom, ils ont réalisé “cela pourrait être plus qu’une amitié”, et elle s’est souvenue d’une conversation où ils étaient d’accord : “Quand ça se terminera dans un an environ, retrouvons-nous.”

LA STAR PATRICK DUFFY DE “DALLAS” RÉVÈLE LE SECRET DERRIÈRE UNE ROMANCE DURABLE AVEC L’ACTRICE “HAPPY DAYS” LINDA PURL

“Mais ensuite, c’était comme:” Oh, ça tourne un coin “”, a-t-elle déclaré. “Et Patrick est monté héroïquement dans sa voiture et a conduit de l’Oregon au Colorado. Nous étions tous les deux nerveux à l’adolescence, mais nous sommes ensemble depuis.”

