Patrick Duffy rend hommage à Suzanne Somers avec un hommage émouvant à la co-star de « Step by Step »

Suzanne Somers et Patrick Duffy ont donné vie à la famille américaine recomposée par excellence en tant que stars de la sitcom télévisée des années 90 « Step by Step ».

Duffy et Somers ont joué le rôle des parents célibataires Frank Lambert et Carol Foster, qui sont tombés amoureux, se sont mariés et ont réuni leurs familles. Non seulement les jeunes mariés recommençaient à devenir adultes, mais ils avaient chacun trois enfants et créaient une nouvelle idée de la famille.

Somers « est décédé paisiblement chez elle tôt le matin du 15 octobre », a confirmé son représentant dans une déclaration fournie à Fox News Digital. « Elle a survécu à une forme agressive de cancer du sein pendant plus de 23 ans. »

Duffy a partagé un portrait de la défunte actrice et a écrit qu’il était « abasourdi hier par la nouvelle » de sa mort.

« Comme tous ceux qui l’ont connue, j’ai été abasourdi hier par la nouvelle du décès de ma chère et profonde amie Suzanne. Pendant ce bref instant, c’était incroyable », a-t-il posté sur Instagram.

« Mais effectivement, elle est décédée. Elle a magnifiquement traversé ma vie au cours de cette étape de son voyage sans fin. Ma tâche maintenant est de rester sur le bord de la route pendant qu’elle continue. »

Duffy a admis : « Bien sûr, les appels téléphoniques, les courriels, les visites, les repas et les rires me manqueront. Mais le dialogue profond et réfléchi, idiot et frivole, continue.

« Mes conversations avec elle se dérouleront désormais uniquement à travers ma pratique bouddhiste quotidienne. »

Il a ajouté : « Je ne suis pas le seul à souhaiter avoir un face-à-face de plus avec elle et Alan, mais si nous avions eu cette réunion vendredi dernier, j’aurais encore envie d’en avoir un de plus aujourd’hui. C’est la beauté douloureuse de notre réalité humaine actuelle.

« Quelle force et quel soutien je peux rassembler, j’envoie à Alan et Bruce et à sa famille et à elle, je dis : Quand la pierre de ta vie est tombée dans cet étang, tu as fait toute une ondulation, mon ami. Merci. »

Duffy et Somers ont joué dans la sitcom ABC pendant six ans avant de passer à CBS pour une saison et de mettre fin à sa diffusion en 1998.

Somers était diagnostiqué avec un cancer deux fois auparavant. Elle a souffert d’un cancer de la peau dans la trentaine et d’un cancer du sein dans la cinquantaine.

En juillet, la star de « Three’s Company » a révélé à Fox News Digital que son cancer du sein était réapparu.

« Je vis avec le cancer depuis des décennies maintenant, en utilisant le meilleur des médecine alternative et conventionnelle pour le tenir à distance. Chaque fois que ce petit con apparaît, je continue de le repousser », a-t-elle déclaré.

Son porte-parole a confirmé dimanche à Fox News Digital : « Suzanne était entourée de son mari bien-aimé Alan, de son fils Bruce et de sa famille immédiate. Sa famille était réunie pour célébrer son 77e anniversaire le 16 octobre. Au lieu de cela, ils célébreront sa vie extraordinaire. , et je tiens à remercier ses millions de fans et de followers qui l’aimaient beaucoup.

« Un enterrement familial privé aura lieu cette semaine, avec un mémorial qui suivra le mois prochain. »

Somers a épousé son deuxième mari, l’animateur de télévision Alan Hamel, en 1977. Elle discutait régulièrement de leur relation amoureuse.

En plus de leur fils Bruce, ils ont trois petites-filles : Camelia, Violet et Daisy.