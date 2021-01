VOORHEES, NJ: Nolan Patrick a patiné vers Oskar Lindblom lors d’un exercice de routine. Penché, Patrick a eu une brève conversation avec son coéquipier des Flyers de Philadelphie qui en sait un peu plus sur les retours.

Lindblom a fait un retour improbable la saison dernière lorsqu’il a joué pour les Flyers lors du départ de la LNH après un diagnostic de cancer des os rare en décembre.

Patrick n’est jamais arrivé sur la glace.

Le centre de 22 ans, le deuxième choix du repêchage de 2017, a été frappé de migraines débilitantes. Il n’a pas joué depuis le 2 avril 2019 et des inquiétudes à long terme concernant sa santé ont persisté toute la saison.

Patrick a patiné lundi lors du premier jour du camp d’entraînement des Flyers. Il espère pouvoir faire l’alignement pour le match d’ouverture du 13 janvier contre Pittsburgh.

Je ne vais pas entrer dans les détails sur ce que ressent ma tête, dit Patrick. Je vais voir comment va le camp et partir de là.

Patrick a été autorisé au contact et n’a pas hésité à chasser la rondelle lors d’une action légère comprenant des exercices de fusillade. L’entraîneur Alain Vigneault, qui entame sa deuxième saison, a déclaré qu’il était trop tôt pour décider si Patrick serait prêt pour la soirée d’ouverture.

Je vois l’excitation en lui à la fois d’être de retour avec ses coéquipiers, de travailler et de s’amuser, et je vois l’excitation de ses coéquipiers avec son retour, a déclaré Vigneault. Dans cette situation, probablement très nerveuse aujourd’hui, impatiente de se lancer, n’a pas joué depuis un moment. Mais je pense que pour lui et pour notre équipe, ce fut une journée très positive, un pas en avant.

Les Flyers ne s’attendaient pas à ce que Patrick, qui a marqué 26 buts et 61 points en deux saisons, rate autant de temps. Le directeur général Chuck Fletcher a déclaré en janvier dernier que Patrick progressait et qu’il espérait que l’attaquant reviendrait pour une poussée en séries éliminatoires. S’il était en bonne santé, Patrick fournirait une profondeur précieuse en tant que centre de troisième ligne derrière Sean Couturier et Kevin Hayes.

Les Flyers ont déclaré en septembre 2019 que Patrick avait reçu un diagnostic de trouble migraineux. Fletcher a déclaré à l’époque que la maladie n’était pas considérée comme liée au hockey et que Patrick a des antécédents familiaux de migraines.

Patrick a refusé de s’ouvrir beaucoup sur sa santé ou s’il était sur le point de jouer la saison dernière.

C’est évidemment difficile mentalement chaque fois que vous êtes blessé, en regardant, dit-il. Vous voulez être là-bas. C’est évidemment une blessure grave qui vous affecte mentalement plus que les autres. Mais j’espère revenir bientôt ici.