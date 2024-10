Patrick Dempsey laisse les fans curieux après avoir fait un rare commentaire sur « Scream 7 »

Patrick Dempsey pourrait revenir au Crier franchise cinématographique, après une interruption de plus de 20 ans.

Lors d’un entretien avec Personnesl’acteur a confirmé qu’il était en pourparlers pour qu’il reprenne son rôle de détective Mark Kincaid pour le prochain Cri 7qui comprend déjà la star originale Neve Campbell.

Selon Courrier quotidienDempsey a révélé : « Eh bien, ils m’en ont parlé et je pense qu’ils travaillent toujours sur le scénario. Et bien sûr, Neve [Campbell] a signé, donc je pense que nous verrons.

De plus, Dempsey attend avec impatience que le scénario lui soit envoyé, dans l’espoir que le film et son rôle soient toujours sur la bonne voie vers le début de la production, selon la publication.

À ce sujet, le natif de Lewiston dans le Maine a expliqué : « J’attends de lire le scénario et de voir s’il se déroule réellement. Dans ce métier, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais si l’opportunité se présente et qu’elle devient réalité, je la prendrai certainement au sérieux.

Selon le point de vente, depuis longtemps Grey’s Anatomy la star est apparue dans l’un des films de la franchise, Cri 3 (2000), réalisé par le regretté et légendaire Wes Craven, qui a travaillé sur un scénario d’Ehren Kruger, qui avait remplacé Kevin Williamson après avoir écrit les deux premiers opus.

De plus, il a joué le mari de Sidney Prescott de Campbell dans le film qui mettait également en vedette Courteney Cox (Gale Weathers) et David Arquette (Dewey Riley), ainsi que Scott Foley (Roman Bridger).

Dans le film, Kincaid de Dempsey aide à enquêter sur le Stab 3 meurtres, tout en développant un intérêt romantique pour Sidney, selon les rapports de la publication.

Il convient de mentionner qu’en fin de compte, Cri 3 est devenu un succès au box-office mondial, rapportant 161,8 millions de dollars contre un budget de 40 millions de dollars.