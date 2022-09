Patrick Dempsey et Ellen Pompeo vont-ils se réunir ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Patrick Dempsey retravaillerait certainement avec Ellen Pompeo.

Les deux ont déjà joué ensemble dans “Grey’s Anatomy”.

“J’adorerais retravailler avec elle”, a déclaré Dempsey lors d’une interview avec Extra.

Dempsey a quelques “idées” pour des projets qu’il aimerait faire avec Pompeo.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je vais d’abord lui dire et ensuite voir si nous pouvons les réaliser”, a déclaré Dempsey.

Dempsey a noté que la “chimie” qu’il a avec l’actrice est ce qui lui donne envie de travailler à nouveau ensemble. “Grey’s Anatomy” est le drame médical le plus ancien aux heures de grande écoute ainsi que l’émission la plus ancienne d’ABC. L’émission a diffusé 18 saisons et a été renouvelée pour une 19e.

“Cela a toujours été une relation vraiment spéciale, Ellen et moi, devant et derrière l’écran”, a expliqué Dempsey.

“Je pense qu’une grande partie du succès de la série est due à la chimie et à la relation, et les gens veulent croire en l’amour et tout ça”, a-t-il ajouté. “Je rencontre des gens du monde entier qui souhaitaient que nous soyons ensemble, mais elle a Christopher [Ivery] et j’ai [my wife] Jillian, et ce sont des gens incroyables.”

Alors que “Grey’s Anatomy” ne se terminera pas de si tôt, a admis Pompeo lors d’une interview avec Insider, elle a travaillé dans les coulisses pour arrêter le spectacle de longue date.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“J’ai essayé de me concentrer pour convaincre tout le monde que cela devrait se terminer”, a déclaré Pompeo au point de vente.

“J’ai l’impression d’être la personne super naïve qui n’arrête pas de dire : ‘Mais quelle va être l’histoire ? Quelle histoire allons-nous raconter ?’ Et tout le monde se dit : “On s’en fout, Ellen ? Ça rapporte des millions de dollars.””