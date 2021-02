Patrick Dempsey de GREY’S Anatomy a pataugé dans la rangée de la « culture toxique » de l’émission après les affirmations explosives d’Ellen Pompeo.

Patrick, 55 ans, a joué Derek ‘McDreamy’ Shepherd dans le drame médical à succès ABC depuis ses débuts en 2005 jusqu’en 2015.

Derek était marié à la titulaire Meredith Gray – jouée par Ellen – dans les dernières saisons avant son départ, et il a maintenant répondu à ses affirmations précédentes selon lesquelles il y avait eu un environnement « toxique » dans les coulisses dans les premières années de la série.

Parler à L’indépendant, Patrick a déclaré diplomatiquement: « Je pense que chaque fois que vous avez un environnement où vous travaillez 17 heures par jour, six jours par semaine, il est très difficile de maintenir cet environnement sain. »

Ses commentaires interviennent après qu’Ellen, 51 ans, ait déclaré dans une interview en 2019 avec la série Actors on Actors de Variety: « Après la saison 10, nous avons eu de grands changements devant la caméra, derrière la caméra.

«C’était devenu mon objectif de vivre une expérience là-bas dont je pourrais être heureux et fier, car nous avons eu tellement de troubles pendant 10 ans.

« Ma mission est devenue, cela ne peut pas être fantastique pour le public et un désastre dans les coulisses. »

Patrick a ajouté à The Independent que l’objectif d’Ellen était déjà en vigueur au moment de son départ en 2015, en disant: «J’ai remarqué que les choses changeaient dans la direction des opérations quotidiennes.

« Il y a plus d’égalité au sein de l’équipage et au sein de la dynamique. Les gens ont grandi, changé et appris, et sont sortis de l’autre côté. C’est ça la vie. »

Pendant ce temps, les fans de Grey ont été plus excités par le fait que Patrick revienne dans la série 17.

S’exprimant dans ce matin d’aujourd’hui, Patrick a révélé: « Eh bien, il revient et retrouve Meredith d’une manière très intéressante. »

Pendant ce temps, il a dit à The Independent de son retour: «C’était vraiment une expérience spéciale pour nous tous.

«Nous avons tous pleuré et nous avons tous eu beaucoup de mouvement émotionnel. C’était très guérissant.

Grey’s Anatomy est diffusé sur ABC aux États-Unis et sur Sky Witness et NOW TV au Royaume-Uni.