Cela ne devient pas beaucoup plus étoilé que de jouer le rôle principal romantique dans l’une des plus grandes émissions de télévision du monde, mais après seulement quelques minutes de conversation avec Patrick Dempsey, il est clair que ses pieds sont fermement plantés sur le sol.

«Je comprends», me dit-il alors que mon tout-petit entre en train de faire irruption dans la pièce quelques minutes seulement après que nous ayons commencé à discuter sur Zoom, et révèle plus tard que la télévision verrouillée de choix de sa famille est The Queen’s Gambit – car elle les a aidés à s’améliorer leurs propres stratégies d’échecs en jouant les uns les autres.

Propulsé au rang de nom de famille en jouant le neurochirurgien Derek Shepherd (alias McDreamy) dans le drame médical Grey’s Anatomy, Dempsey apparaît comme un homme de famille terre-à-terre dans la vraie vie – et bien loin de son dernier personnage dans la nouvelle émission Devils, un thriller qui se déroule dans le monde de la finance autour du véritable krach bancaire de 2011.

Image:

La série se déroule dans le monde de la finance autour du krach bancaire de 2011



L’acteur incarne Dominic Morgan, le directeur général manipulateur d’une puissante banque d’investissement. C’est un excellent cadre pour un visionnement convaincant, dit-il, établissant rapidement des parallèles entre la série et la politique du monde réel.

« Je pense [finance is] un monde propice aux conflits de pouvoir et à tout ce dont vous avez besoin pour un bon drame », dit-il.

« Avec Dominic, il comprend l’humanité et il comprend les défauts et il s’en nourrit, et je pense que c’est la chose dont nous devons faire attention. C’est le danger que nous avons vu au cours des quatre dernières années dans ce pays, est-ce lent processus de corruption d’un certain dirigeant ou de certaines entreprises et comment cela affecte les gens. «

Dempsey dit « sans conteste » que le récent changement de direction aux États-Unis l’a aidé à se sentir plus optimiste quant à l’avenir du pays.

«Certainement, nous avons quelqu’un qui est compatissant et qui a de l’empathie et nous n’avons pas eu cela.

«Il est très difficile de voir notre démocratie disparaître et à quel point elle est délicate et la montée du fascisme dans le monde et du nationalisme, ce n’est pas durable et nous voyons ce qui va se passer.

« C’est donc un véritable appel au réveil dans ce pays et nous réalisons à quel point il est délicat de maintenir une démocratie à flot, cela dépend vraiment du peuple, et comprendre l’information et se faire dire la vérité et la désinformation est ce qui est vraiment difficile. »

Image:

Devils est basé sur le roman à succès du même nom du commerçant italien Guido Maria Brera



Dempsey espère que les téléspectateurs verront également quelques reflets de la réalité dans la série.

« Nous exploitons un peu cela avec Devils. Nous manipulons les médias pour raconter l’histoire que nous voulons être racontée afin d’obtenir ce que nous pensons être bon pour la banque », dit-il.

«Ce n’est peut-être pas bon pour la société, mais certainement pour le résultat net et ce que nous cherchons à faire, et cela en soi, je pense, est vraiment assez effrayant.

« Et ce qui est convaincant à regarder, c’est que ça vous fait commencer à réfléchir. »

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Devils est basé sur le roman à succès du même nom du commerçant italien Guido Maria Brera.

Dempsey dit que dans le cadre de sa préparation pour le rôle, l’auteur l’a emmené à sa banque pour rencontrer certains de ses collègues.

«Ce que j’ai trouvé vraiment passionnant, ressentir l’énergie de la banque et des différents étages dans les différents départements et comment ils réagissent aux différents événements politiques à travers le monde, et comment cela affecte l’économie et leurs choix et leurs investissements – comment tout est interconnecté est vraiment choquant », dit-il.

«Et nous avons vu que l’année dernière avec le COVID et les chaînes d’approvisionnement, et notre isolement, et certainement avec ce qui se passe avec le Brexit, cette nature interconnectée fait reculer les gens, dans un sens.

« J’espère que nous ne devenons pas trop isolés. »

Devils sort sur Sky Atlantic le 17 février