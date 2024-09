Patrick Cantlay est le grand gagnant de la semaine de la Coupe des Présidents

MONTRÉAL — Dans l’obscurité de samedi soir, alors que les lumières du tableau d’affichage illuminaient le 18e green, le double vainqueur majeur le regardait avec incrédulité. Xander Schauffele l’a vu de près plus que quiconque. Il l’a vu sur trois continents et cinq coupes. Pourtant, ses yeux étaient exorbités alors que les deux s’embrassaient, penchant la tête en arrière avec perplexité, comme pour demander : Qui est ce type ?

Si vous demandiez à son coéquipier à quatre balles Sam Burns, il vous répondrait : « Ce type est un assassin absolument juste. »

Le capitaine Jim Furyk a déclaré qu’il était le joueur que tout le monde voudrait réussir un gros putt.

Et à ce moment-là samedi soir, alors que le birdie putt tombait pour remporter le match le plus émouvant de la semaine, Schauffele est resté étonné de ce que Patrick Cantlay peut faire avec tout ce qui était en jeu.

« C’est probablement le moment le plus excité que j’ai eu dans ma carrière », a déclaré Schauffele.

Les États-Unis ont remporté dimanche la Coupe des Présidents. Encore. Dans ce qui était à un moment donné un match play en équipe très disputé, le jeu d’embrayage de Cantlay a propulsé les Américains bien en avant avant qu’ils ne s’enfuient en simple dimanche pour une victoire de 18 1/2 à 11 1/2, la plus grande. victoire à l’extérieur dans l’histoire de la Coupe des Présidents. Ils ont gagné parce qu’ils sont meilleurs, plus étoilés et peut-être mieux gérés. Tout était assez simple.

Mais quelque chose d’autre est devenu tout à fait clair ce week-end, que nous pouvons désormais considérer comme un évangile à partir de maintenant.

Patrick Cantlay – le joueur de 32 ans polarisant, déroutant et apparemment sans émotion connu sous le nom de « Patty Ice » – est devenu l’une des légendes de tous les temps du golf en équipe. C’est un véritable tueur à gages, un sauvage stoïque et à l’esprit d’affaires qui a la capacité rare et reconnue d’affronter les meilleurs joueurs du monde et de voler leurs espoirs et leurs rêves dans les derniers instants. Il a déclenché des foules agitant des chapeaux en Italie avant que des bagarres entre les cadets n’éclatent après son putt de birdie de 43 pieds. Il est resté invaincu à la Ryder Cup à Whistling Straits. Même en tant que recrue de la Coupe par équipe lors de la Coupe des Présidents 2019 à Melbourne, il a battu Joaquin Niemann en simple dimanche pour être le point officiel qui a donné l’avantage aux États-Unis. Et après une semaine de 4-1 à Montréal où il a partagé la tête du total des points, Cantlay peut se vanter d’une fiche de 15-6-1 en cinq coupes par équipe.

PATTY GLACE. EMBRAYAGE!! 🇺🇸🥶 Patrick Cantlay réussit un birdie pour sceller une victoire 1UP et le 11ème point américain ! 📺 NBC et Paon | #CoupedesPrésidents pic.twitter.com/4CDvRcoQ9W – Chaîne de golf (@GolfChannel) 28 septembre 2024

Ses contemporains parlent de lui en riant parce qu’il est vraiment différent. Il est articulé et réfléchi, mais aussi robotique et sec. Il a assumé un rôle plus important dans la politique du PGA Tour – certains affirmant qu’il est l’une des principales voix dirigeant le conseil consultatif des joueurs – et est critiqué pour sa lenteur sur le parcours. Il est plus tristement célèbre que populaire mais en même temps aimé. Et en tant que joueur individuel 11 mois par an, il a dressé un CV quelque peu décevant en tant que joueur éternel du top 10 sans aucun succès majeur.

À chaque niveau, la légende de Cantlay grandit dans ces moments-là, les questions deviennent de plus en plus valables quant à savoir pourquoi l’individu Cantlay n’est pas un grand gagnant à plusieurs reprises. Ou pourquoi il n’a pratiquement pas été impliqué dans le mix.

Cet élément frustrant ne devrait pas annuler ce que nous regardons. Ce que nous regardons nous donne encore plus envie.

Cantlay n’était pas le personnage principal cette semaine à Montréal. Mais c’est lui qui fait l’histoire en ce moment en raison de la façon dont il a fait taire les personnages principaux. C’est le véritable super pouvoir de Cantlay. Il y a eu une période de 24 heures au début de la semaine où certains se sont demandé si Hideki Matsuyama et Sungjae Im étaient l’équipe la plus dominante de l’événement, car le duo a dominé Cantlay et Schauffele dans les foursomes du vendredi par 7 et 6 pour égaliser les plus grands présidents. Une éruption de tasse jamais vue. Mais les proches de Cantlay disent qu’il veut constamment affronter les meilleurs, alors le capitaine Jim Furyk l’a envoyé à nouveau samedi matin pour affronter Matsuyama et Im en quatre balles.

Et je jouais comme une superstar tout au long de ce match serré. C’était incroyable à regarder. Pourtant, chaque fois que je pensais qu’il gagnerait un trou, Cantlay ne lui cédait pas un pouce.

Quand j’ai réussi un birdie 12, Cantlay a contribué pour l’aigle. Quand je l’ai mis à 6 pieds pour un birdie sur 14, Cantlay l’a mis à 3 pieds. Quand je l’ai de nouveau frappé à 6 pieds pour un birdie sur 15, Cantlay a réalisé son propre birdie de 23 pieds. Et quand j’ai réussi un tir parfait à 5 pieds sur 16, Cantlay a réussi un birdie de 17 pieds pour sceller la victoire. Je suis passé du statut de héros du jour à celui d’une réflexion après coup, parce que Cantlay lui a arraché son âme.

Puis vinrent les Kim, Tom et Si Woo. Ils étaient les véritables personnages principaux de Montréal. Ils ont été dominants et bruyants et ont pris les Américains à rebours. Ils ont célébré avec de violents coups de poing et des cris pour agacer la foule. Et ils gagnaient. Jusqu’à ce qu’ils affrontent Cantlay et Schauffele dans des quatuors de l’après-midi.

Cantlay a réussi des arrêts brutalement difficiles dans des situations impossibles à l’état brut. Il a joué le propre jeu des Kim, leur faisant faire des putts courts au lieu de le leur donner. Et dans l’embrayage, dans le noir presque total avec le match en jeu dans une Coupe des Présidents serrée, Cantlay a réussi le putt de birdie de 17 pieds pour gagner.



Patrick Cantlay, à gauche, et Xander Schauffele ont clôturé leur match samedi soir de manière passionnante. (Jared C. Tilton / Getty Images)

« Je pense que c’est plutôt approprié, il fait tout noir et tout », a déclaré Schauffele. «Je pouvais à peine le voir là-bas. Lire le putt avec lui était plutôt amusant, en utilisant la lumière du tableau. Il est juste… Je peux vous dire une chose, je ne le jouerai jamais dans le noir ou la nuit. Je vais juste attendre le matin.

Cantlay a été l’un des trois ou quatre golfeurs les plus constants au monde au cours de ces six saisons, accumulant 76 top-20. Mais dans les grands championnats, il n’a pas concouru. Il a passé trois ans sans top 10. Il s’est amélioré récemment avec six top-15 lors de ses 10 derniers tournois majeurs, mais même parmi ceux-ci, il n’a jamais vraiment eu l’impression d’être dans la course pour le gagner.

Alors, quelle est la déconnexion ?

Ce ne sont que des spéculations, mais il y a quelque chose à propos de Cantlay quand c’est lui contre une autre personne. S’exprimant avant la Coupe des Présidents cette semaine, il a donné un rare aperçu de cette différence, en déclarant :

« Ce que je préfère dans ces semaines, c’est la nature compétitive et ce que cela fait ressortir en moi. Je ne le remarque pas tant que je ne le fais pas. Les moments que crée le match play, le fait de jouer pour une équipe et de jouer pour les États-Unis, font simplement ressortir le meilleur de moi.

Il ne le remarque même pas jusqu’à ce que cela arrive.

« Je remarque juste que je suis bien plus excité que d’habitude », a-t-il poursuivi, « et je pense que c’est parce que jouer dans une équipe vous fait vous soucier davantage du résultat. »

Mais c’est ce qu’il a dit ensuite qui est si intéressant. Cantlay – à juste titre ou non – est connu comme une personne morale. Il se bat pour obtenir plus d’argent pour les joueurs présents sur le plateau. Il était autrefois sponsorisé par Goldman Sachs et a désormais à son actif la société de capital-investissement Apollo. Une grande partie du chaos à Rome provenait d’un rapport selon lequel Cantlay refusait de porter un chapeau de Ryder Cup parce qu’il voulait être payé (ce que Cantlay et l’équipe américaine ont nié). Et en tant que golfeur professionnel, sa plus grande force réside dans cette fiabilité sans intérêt qui lui permet d’accumuler les meilleures finitions et beaucoup d’argent, mais ne se traduit pas nécessairement par du prestige.

Cependant, dans les épreuves par équipe, les gens dépendent de vous.

« Je pense que le fait d’avoir cette équipe qui tire pour vous et de savoir que les autres gars vous regardent et qu’ils s’intéressent au match que vous jouez ne fait qu’augmenter la pression lorsque vous êtes sur le terrain », a déclaré Cantlay. « Et donc savoir que Xander ou Collin (Morikawa) ou Scottie (Scheffler) regardent le match et qu’ils sont tous là et qu’ils vivent et meurent à chaque coup, à chaque putt, cela ne fait qu’ajouter à l’excitation, et j’adore il. »



Patrick Cantlay, à gauche, semble se nourrir du fait de faire partie d’une équipe. (Vaughn Ridley/Getty Images)

C’est peut-être quelque chose à propos de ce poids. C’est peut-être parce que c’est si absolu. Le golf professionnel, ce n’est pas gagner ou perdre. C’est gagner, ou gagner un peu moins, ou gagner un peu moins que ça. La septième place pourrait encore vous rapporter 500 000 $. C’est frustrant, mais c’est aussi une semaine incroyable. Certains joueurs sont programmés de telle sorte que la septième place leur fait bouillir le sang. D’autres sont construits pour voir le monde de manière globale et dans son ensemble et comprendre que c’est une bonne semaine. Cantlay a tendance à tomber dans cette dernière catégorie.

« Cela ne semble pas aussi lourd », a déclaré Cantlay à propos de « perdre » lors d’un événement de tournée. « Ne vous méprenez pas : gagner et perdre sont toujours une sensation agréable ou horrible, mais lorsque vous avez une équipe et que cela peut faire la différence entre l’équipe gagnante et l’équipe perdante, je pense que cela s’accentue un peu. »

Cantlay a 32 ans. Son golf est toujours bon. Même au cours d’une année relativement difficile, il occupe le 11e rang mondial sur DataGolf. Mais les fenêtres ne durent pas éternellement. Certains peuvent prospérer jusqu’à la quarantaine. Certains commencent à disparaître au milieu de la trentaine. Bien sûr, Cantlay veut remporter des tournois majeurs et prouver qu’il est l’un des meilleurs de son époque, ce qu’il est. Mais il n’est pas inconcevable qu’il ne remporte jamais un championnat majeur.

Ce qui ne changera pas, cependant, c’est ce qu’est déjà Cantlay. C’est un tueur. C’est une force. C’est un golfeur en match-play 15-6-1 qui peut humilier les joueurs les plus arrogants et les plus féroces du jeu. Lorsque l’étape devient plus difficile pour tout le monde, il se sent plus à l’aise. Profitez-en, même si le reste reste si déroutant.

(Photo du haut : Jared C. Tilton / Getty Images)