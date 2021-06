Patrick Bamford : le patron de la République d’Irlande, Stephen Kenny, ne retient pas son souffle face à l’attaquant de Leeds | Actualités footballistiques

Stephen Kenny ne retient pas son souffle dans l’espoir que l’attaquant de Leeds Patrick Bamford change d’avis et se déclare pour la République d’Irlande.

Le joueur de 27 ans a marqué 17 buts en Premier League la saison dernière alors que le club promu d’Elland Road a effectué sa première campagne de retour dans l’élite, se propulsant ainsi en marge de l’équipe d’Angleterre avant de finalement manquer une place dans L’équipe de Gareth Southgate pour la finale de l’Euro 2020 reprogrammée.

Bamford a été sélectionné par l’Irlande au niveau U18 et a été courtisé auparavant, mais au milieu des suggestions, l’entraîneur de fitness Damien Doyle – qui a travaillé avec le joueur pendant leur séjour au MK Dons – pourrait être en mesure de le persuader de s’engager dans le maillot vert, Kenny apparaît avoir évolué.

Il a déclaré: « Il était très proche d’être en lice, peut-être, pour l’Angleterre pour le Championnat d’Europe. Il n’est pas réaliste de suggérer que pour le moment, je le ressentirais.

« Il ne fait aucun doute que c’est un très bon joueur, un avant-centre de qualité, mais nous devons croire au talent que nous avons. Nous devons travailler pour l’améliorer et nous améliorer.

« Il est inhabituel que des joueurs changent de nationalité – je ne dis pas que cela n’arrive jamais – si rapidement après une situation où ils sont simplement exclus d’un tournoi. Il n’y a pas beaucoup de cas. Normalement, c’est sur une longue période. »

Le vainqueur du Soulier d’or, Harry Kane, a été le seul Anglais à marquer plus de buts en Premier League que Bamford la saison dernière, mais a demandé si sa déception de ne pas avoir été sélectionné malgré cet exploit pourrait provoquer un changement d’avis, Kenny a déclaré: « Je ne sais vraiment pas, Je ne sais vraiment pas.

Kenny déploiera les armes dont il dispose lors du match amical de jeudi contre Andorre, en direct Sky Sports Premier League à 16h55.

Il attend toujours la première victoire de son règne après 11 matchs en charge et le milieu de terrain Conor Hourihane cherche désespérément à changer un récit pour lequel il insiste sur le fait que lui et ses coéquipiers doivent être blâmés.

Hourihane a déclaré: « J’espère qu’une victoire arrivera le plus tôt possible. Cela enlève un peu de pression et les gens ne vous la pointent pas tout le temps.

« Nous ne sommes coupables que de nous-mêmes de ce point de vue car nous aurions dû gagner des matchs jusqu’à présent, mais cela n’a pas été le cas. »