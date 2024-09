Patricia Urquiola parmi les juges des lauréats des Dezeen Awards 2024

Dix-huit architectes et designers de premier plan se sont réunis cette semaine pour désigner les gagnants Prix ​​Dezeen 2024, qui sera dévoilé lors de la soirée des Dezeen Awards 2024 en novembre.

Le jury principal des Dezeen Awards s’est réuni à l’hôtel One Hundred Shoreditch à Londres et comprenait l’architecte Keiji Ashizawa et les designers Patricia Urquiola et Lee Broom.

Les designers Peter Mabeo et Pilar Zeta, ainsi que la décoratrice d’intérieur Claudia Afshar et l’architecte Alexandra Hagen ont également participé à la finalisation des 46 lauréats.

Un panel dédié d’experts du secteur, dont Mina Hasman et Pooran Desai, s’est réuni pour déterminer le gagnant du Bentley Lighthouse Award, un prix spécial soutenu par Bentley qui récompense un individu dont le travail a eu un impact extrêmement bénéfique sur la durabilité sociale et environnementale.

Les gagnants seront annoncés en novembre

Les lauréats seront annoncés fin novembre lors de la soirée des Dezeen Awards 2024 à Londres, et la liste des finalistes sera annoncée en octobre. Les invités de la soirée seront les premiers à découvrir qui a remporté les prestigieux prix du projet de l’année dans les domaines de l’architecture, de l’intérieur, du design et du développement durable.

Les Designers de l’année de cette année seront également dévoilés lors de la cérémonie, où nous avons demandé aux lecteurs de proposer des designers qui ont été finalement présélectionnés et sélectionnés par l’équipe éditoriale de Dezeen.

Le jury a examiné 225 candidatures présélectionnées, sélectionnées parmi 4 000 projets provenant d’un peu moins de 100 pays à travers le monde.

Aux côtés d’Ashizawa et de Hagen, le jury du concours d’architecture était composé de l’architecte saoudien Sumaya Dabbagh, de la cofondatrice de Spacon & X Nikoline Dyrup Carlsen et du fondateur de Reddymade Suchi Reddy.

« Le design est un outil puissant pour réaliser le changement et il est clair qu’une grande partie de la créativité dans l’architecture d’aujourd’hui est orientée vers la construction de sociétés plus durables », a déclaré Hagen.

« Cela me donne de l’espoir pour l’avenir. »

Urquiola et Afshar ont été rejoints par Carolina Maluhy, fondatrice de Carolina Maluhy + Partners, et par Chris Cooke, responsable des collaborations de conception de Bentley.

En évaluant les gagnants du concours d’intérieur, Urquiola a déclaré : « nous étions tous connectés au design d’intérieur mais avec des perspectives très différentes ».

« Mais au final, il y avait une sensibilité commune », a-t-elle poursuivi, « cela a confirmé que nous sommes une communauté avec des façons diverses d’explorer, animée par une vision commune, même lorsque nos approches diffèrent. »

Le designer industriel britannique Tej Chauhan, qui faisait partie du jury chargé de déterminer les gagnants des catégories de design, est du même avis.

« Il a été extrêmement intéressant d’évaluer les sensibilités uniques de chacun », a-t-il déclaré. « Même si nos points de vue divergeaient parfois, nous sommes tous parvenus à une décision commune concernant des lauréats très méritants. »

« Une journée de jugement vraiment agréable »

Chauhan a poursuivi : « Nous avons dû réfléchir à des projets exceptionnels dans un large éventail de secteurs. Ce fut une journée très agréable de jugement de projets qui nous a finalement laissé un sentiment de satisfaction et d’inspiration. »

Aux côtés de Chauhan, Broom, Mabeo et Zeta ainsi que la designer parisienne Inga Sempé ont délibéré pour décider des gagnants des catégories de design.

Henrik Taudorf Lorensen, fondateur et PDG du studio de design de meubles Takt basé à Copenhague, et Malin Orebäck, stratège en design et conseillère principale au Circular Business Lab des instituts de recherche suédois (RISE), faisaient partie du panel sur la durabilité aux côtés de Hasman et Desai.

« L’imagination incarnée par les candidatures de cette année est une véritable source d’inspiration », a déclaré Desai.

« C’est exactement ce dont nous avons besoin pour remettre notre société sur la bonne voie pour construire un monde meilleur pour nous tous. »

Après la journée de jugement, une réception exclusive avec boissons et un dîner ont eu lieu le soir de la journée du jury principal dans la salle One Hundred du One Hundred Shoreditch, où le jury principal a été rejoint par la communauté des Dezeen Awards, y compris les juges passés et présents.

Parmi eux figuraient le designer de produits Jasper Morrison, la cofondatrice de Design, Bitches Rebecca Rudolph et la designer multidisciplinaire Bethan Laura Wood.

Les billets pour la soirée des lauréats des Dezeen Awards sont en vente

Suite à l’annonce de la liste restreinte en octobre, la prochaine grande date du calendrier des Dezeen Awards est le point culminant du programme de cette année – la soirée des gagnants des Dezeen Awards, qui aura lieu le mardi 26 novembre à l’église Hackney à Londres.

Cet événement sera l’occasion pour tous ceux qui ont participé aux Dezeen Awards de cette année de célébrer leurs réalisations aux côtés des autres nominés, des lauréats et de nos estimés juges des Dezeen Awards. Nous invitons également la communauté plus large de l’architecture et du design à nous rejoindre pour cette occasion spéciale.

Les invités auront droit à une soirée de boissons, de nourriture, de divertissements en direct et de musique, et les lauréats des Dezeen Awards pourront récupérer leurs trophées et certificats sur scène.

Les billets sont disponibles à un tarif réduit de 20 %, soit 216 £ pour tous les studios inscrits aux Dezeen Awards de cette année, et 270 £ pour tous les autres. De plus, économisez 10 % supplémentaires sur le prix standard du billet lorsque vous réservez un forfait de cinq billets ou plus. Abonnez-vous à la newsletter des Dezeen Awards pour vous tenir au courant des dernières annonces concernant la fête.

La photographie est de Mark Cocksedge.

Les Dezeen Awards 2024 en partenariat avec Bentley

Les Dezeen Awards sont la récompense ultime pour les architectes et les designers du monde entier. La septième édition du programme annuel de récompenses est organisée en partenariat avec Bentley dans le cadre d’une collaboration plus large visant à inspirer, soutenir et défendre l’excellence en matière de design et à mettre en avant l’innovation qui crée un monde meilleur et plus durable. Cette ambition complète les initiatives commerciales de Bentley en matière d’architecture et de design, notamment la gamme de meubles Bentley Home et les projets immobiliers à travers le monde.