Patricia Richardson dit qu’elle a quitté « l’amélioration de l’habitat » comme un « retour à Disney » en raison de l’écart de rémunération de Tim Allen

Patricia Richardson C’est l’une des principales raisons pour lesquelles la sitcom des années 90 « Home Improvement » a connu autant de succès qu’elle l’a été pendant huit saisons – et elle le savait. Alors, quand est venu le temps de reprendre la saison 9, elle a voulu conclure un accord avec Disney : le même taux de rémunération que son partenaire. Tim Allen et un crédit producteur.

Comme on pouvait s’y attendre, le réseau a refusé, alors Richardson est parti.

«Je savais que Disney ne me paierait jamais autant. C’était ma façon de dire «non» et c’était un peu une plaisanterie envers Disney », a-t-elle déclaré au Los Angeles Times dans une interview publiée jeudi. «J’étais là depuis tout ce temps, et ils ne m’ont même jamais payé le tiers de ce que Tim gagnait, et je travaillais d’arrache-pied. J’étais l’une des principales raisons pour lesquelles les femmes regardaient.

Jonathan Taylor Thomas, qui incarnait Randy Taylor, le fils de Richardson et Allen à la télévision, était déjà parti au début de la saison 8. Richardson, qui avait trois enfants et avait divorcé lors de la dernière saison de la série, s’était vu offrir 1 million de dollars par épisode pour retour pour la saison 9. Allen s’est vu offrir 2 millions de dollars.

«Tout ce qui m’importe vraiment, c’est d’avoir assez d’argent pour vivre, d’amener mes enfants à l’université et de leur en laisser un peu. Je n’ai pas besoin d’un avion. Je n’ai pas besoin de bateau », a expliqué l’actrice.

Malgré son départ, les producteurs n’ont pas envisagé de tuer son personnage. Écrivain et coproducteur exécutif Carmen Finestra a déclaré au média : « Certaines émissions auraient fait mourir la mère. Je ne me souviens pas d’une seule discussion au cours de laquelle nous avons dit : « Comment pouvons-nous continuer sans Pat ? Cela n’aurait tout simplement pas pu fonctionner.

Au lieu de cela, les acteurs ont filmé une finale de série en trois parties qui a vu la famille déménager pour que le personnage de Richardson, Jill Taylor, puisse poursuivre une carrière, et les relations dans les coulisses ont changé. « J’étais en colère contre Tim parce qu’il me laissait seule en étant la seule personne à dire non, ce qui me faisait me sentir mal et comme le méchant, et il était en colère contre moi d’être parti », a-t-elle déclaré.

Même si elle accuse la politique conservatrice d’Allen d’être l’une des raisons pour lesquelles « Home Improvement » n’a pas été reconnu comme une grande série de l’époque, il est possible qu’un procès intenté par les producteurs de la série contre Disney en fasse également partie.

En 2013, Wind Dancer Production Group, aux côtés des producteurs Matt Williams, Carmen Finestra et David McFadzean, a poursuivi Disney pour rupture de contrat et a allégué que la société avait vendu les droits de syndication de la série « bien en dessous de la valeur marchande ». Les deux parties sont parvenues à un accord six ans plus tard, en 2019.

Les acteurs de la série ont également fait l’objet d’arrestations et d’allégations d’agression sexuelle ces dernières années. En janvier 2023, Pamela Anderson a écrit dans ses mémoires qu’Allen l’a montrée lors de son premier jour dans la série. Zachary Ty Bryan plaider coupable à une agression criminelle des mois plus tard, en octobre.

