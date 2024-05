Patricia Richardson dit que le programme « Home Improvement » a pris fin en raison de l’écart salarial

Patricia Richardson dit qu’aucun montant de TLC – Total Like Cash – n’aurait pu être économisé Amélioration de l’habitat.

L’actrice, qui a joué le rôle de la matriarche de la famille Jill Taylor dans la sitcom à succès ABC, a révélé qu’elle avait utilisé la grande disparité salariale entre elle et son coéquipier Tim Allen pour éviter de devoir tourner une autre saison.

« J’ai dit à tout le monde : ‘Il n’y a pas assez d’argent dans le monde pour me permettre de faire une neuvième année' », se souvient-elle dans une nouvelle interview avec Los Angeles Times. « Ce spectacle est terminé. Il faut qu’il se termine. »

Patricia Richardson, star de « Rénovation de l’habitat ».

Archives de photos ABC/Contenu de divertissement général Disney via Getty



Quelques mois seulement avant la fin de la production de la huitième saison, Richardson a affirmé qu’ABC lui avait offert 1 million de dollars par épisode et à Allen 2 millions de dollars par épisode pour que le couple revienne pour une neuvième saison de 25 épisodes. Même si elle a affirmé qu’Allen était d’accord avec l’accord, Richardson n’était pas intéressée parce qu’elle voulait passer plus de temps avec sa famille à la suite de son divorce avec Ray Baker.

Ainsi, a-t-elle affirmé, elle est retournée sur le réseau avec son propre discours : lui payer le même montant qu’Allen et lui accorder un crédit de producteur exécutif pour la série – qu’ABC aurait également offert à sa co-vedette – et alors seulement elle signerait. pour une autre saison. Elle a proposé cette proposition en sachant qu’elle était vouée à l’échec dès le départ.

« Je savais que Disney ne me paierait jamais autant », a-t-elle déclaré au Fois. « C’était ma façon de dire ‘non’ et c’était un peu une plaisanterie envers Disney. J’étais là depuis tout ce temps, et ils ne m’ont même jamais payé un tiers de ce que Tim gagnait, et je travaillais mon cul. J’étais l’une des principales raisons pour lesquelles les femmes regardaient.

ABC a rejeté sa proposition, a déclaré Richardson, et la série s’est donc terminée après sa huitième saison en 1999.

Sa décision a conduit à un conflit entre elle et Allen. « J’étais en colère contre Tim parce qu’il me laissait seule en étant la seule personne à dire non, ce qui me faisait me sentir mal et comme le méchant », se souvient-elle, « et il était en colère contre moi d’être parti. »

Un représentant d’Allen a refusé Divertissement hebdomadairedemande de commentaire. Cependant, Amélioration de l’habitat la co-créatrice et productrice exécutive Carmen Finestra a déclaré au Fois qu’il ne pouvait pas «se souvenir d’une discussion» sur la poursuite de la série sans Richardson, notant: «Cela n’aurait tout simplement pas pu fonctionner.»

Le producteur exécutif Elliot Shoenman a ajouté : « Sans elle, cela n’aurait aucun sens. »

Richardson et Allen se sont ensuite réunis sur sa série Dernier homme debout. Alors que Les deux hommes ne sont plus en contact, elle a dit qu’elle « n’a jamais cessé d’aimer travailler avec lui ».