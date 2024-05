Patricia Richardson discute de l’écart salarial avec Tim Allen

L’une des plus grandes sitcoms des années 1990 aurait pu se poursuivre pendant une saison supplémentaire si la star Patricia Richardson avait reçu une amélioration salariale.

Dans une interview avec le Los Angeles Times Publié vendredi, l’actrice de 73 ans, qui jouait le rôle de Jill Taylor dans « Home Improvement », a révélé que la sitcom avait pris fin après qu’ABC ait refusé sa demande d’être payée autant que son co-star Tim Allen.

Richardson a déclaré au journal que pendant la production de la saison 8, elle avait décidé qu’elle ne voulait pas continuer la série pour plusieurs raisons, notamment son désir de passer plus de temps avec ses enfants. Mais ABC lui a offert 1 million de dollars par épisode pour revenir pour une neuvième saison, tandis qu’Allen recevrait 2 millions de dollars, a-t-elle déclaré.

Bien qu’Allen aurait accepté cette offre, Richardson n’avait aucun intérêt. « J’ai dit à tout le monde qu’il n’y avait pas assez d’argent dans le monde pour me permettre de faire une neuvième année », a-t-elle déclaré. « Ce spectacle est terminé. Il faut qu’il se termine. » Ainsi, selon l’actrice, elle a demandé à ABC de lui offrir le même accord qui aurait été proposé à Allen : 2 millions de dollars par épisode et un crédit de producteur exécutif. Mais elle était certaine que la chaîne dirait non, et elle avait raison.

« Je savais que Disney ne me paierait jamais autant », a-t-elle rappelé au Times. « C’était ma façon de dire ‘non’ et c’était un peu une plaisanterie envers Disney. J’étais là depuis tout ce temps, et ils ne m’ont même jamais payé un tiers de ce que Tim gagnait, et je travaillais mon (juron) off. J’étais une des principales raisons pour lesquelles les femmes regardaient.

Avant cela, Richardson a déclaré qu’elle s’était vu refuser un crédit de producteur pour la série malgré sa contribution créative à son personnage et à ses épisodes. Allen, quant à lui, est devenu producteur exécutif de la saison 6.

USA TODAY a contacté les représentants d’Allen et d’ABC pour commentaires.

Patricia Richardsondit que faire un redémarrage de « Home Improvement » « serait très bizarre »

« Home Improvement » s’est finalement terminé en mai 1999 après huit saisons sur ABC, période pendant laquelle elle était l’une des sitcoms les plus populaires de la décennie. Pendant le tournage de la finale de la série, Richardson a déclaré au Times qu’elle était « en colère contre » Allen parce qu’il « me laissait tranquille étant la seule personne à dire non, ce qui me faisait me sentir mal et comme le méchant, et il était en colère contre moi pour sortie. » Elle a ajouté qu’elle et Allen ne restaient pas en contact aujourd’hui.

Tim Allenaborde le drame juridique de Zachary Ty Bryan, co-star de « Home Improvement »: « Je connais le cœur de Zach »

En mars, Richardson a déclaré sur le podcast « Back to the Best » qu’elle n’était pas intéressée par un potentiel redémarrage de « Home Improvement » et a trouvé « bizarre » de voir Allen discuter publiquement de cette possibilité.

« J’entendais que (Tim) sortait publiquement et disait que tout le monde était d’accord pour organiser une réunion » Amélioration de l’habitat « », se souvient-elle. « Mais il ne m’a jamais demandé, et il n’a jamais demandé à Jonathan (Taylor Thomas), à qui je parle. Alors, j’ai appelé Jonathan un jour et je lui ai dit : » Vous a-t-il posé des questions à ce sujet ? Et il a répondu : » Non, et pourquoi il dire à tout le monde que nous sommes tous d’accord alors qu’il ne nous a pas parlé ni à toi ni à moi ?' »

Elle a ajouté : « Ce ne sera pas du tout la série. Et les gens pensent que nous pouvons revenir comme par magie à ce que nous étions il y a 30 ans et faire une série qui était il y a 30 ans, et nous avons tous beaucoup changé. , je pense que depuis, ce serait très bizarre. »

Contributeur : Edward Segarra, USA TODAY