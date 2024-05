Patricia Richardson déclare qu’ABC a choisi de mettre fin à la « rénovation domiciliaire » après une proposition d’égalité de rémunération

Patricia Richardson a expliqué à quel point sa disparité salariale Amélioration de l’habitat a conduit à la fin de la série.

«Quand j’ai accepté le poste, ils ont dit que ce n’était pas censé être le Tim Allen montrer. C’était censé être notre série », a déclaré l’actrice au Los Angeles Times.

Mais en ce qui concerne la rémunération et les crédits, Richardson indique que les deux n’étaient pas traités de la même manière.

Richardson a rappelé que pour la troisième saison de la série, elle avait réussi à renégocier son contrat pour obtenir une garantie de quatre épisodes par saison axés sur son personnage, Jill Taylor, ainsi qu’un point de partage des bénéfices qui lui donnait droit à un pourcentage des revenus de la série. .

« Je savais que les résidus devenaient de moins en moins nombreux, et je sentais que j’allais finir par jouer un rôle important dans cette série », a-t-elle déclaré. « Ça va marcher grâce à moi presque autant que grâce à Tim. »

Alors que Richardson a pu partager son avis sur son personnage, guidant la salle des écrivains dominée par les hommes sur la façon d’écrire pour la matriarche de la famille Taylor, elle s’est vu refuser un crédit de producteur, dit-elle, arguant que cela serait dû à la crainte que cela créerait un précédent pour les autres acteurs. Cependant, Allen a été crédité en tant que consultant exécutif lors de la première saison et est ensuite devenu producteur exécutif au cours de la sixième.

Amélioration de l’habitat la co-créatrice et productrice exécutive Carmen Finestra a nié cela, affirmant que c’était probablement la décision de Disney de ne pas accorder à Richardson le crédit du producteur.

Lorsque la série a atteint sa huitième saison, Richardson a voulu la quitter, car elle souhaitait passer plus de temps avec ses enfants après son divorce avec Ray Baker. Selon l’actrice, elle et Allen étaient sur la même longueur d’onde quant à la nécessité de mettre fin à la série après sa longue diffusion.

Elle a expliqué qu’elle avait reçu une offre de 1 million de dollars par épisode, tandis qu’Allen s’était vu offrir 2 millions de dollars. Utilisant la disparité salariale à son avantage, Richardson a proposé qu’ABC lui verse le même montant qu’Allen et lui donne un titre de productrice exécutive, sinon elle partirait.

«Je savais que Disney ne me paierait jamais autant. C’était ma façon de dire « non » et c’était un peu une plaisanterie envers Disney », a expliqué Richardson. «J’étais là depuis tout ce temps, et ils ne m’ont même jamais payé un tiers de ce que Tim gagnait, et je travaillais d’arrache-pied. J’étais l’une des principales raisons pour lesquelles les femmes regardaient.

Comme elle l’avait prédit, sa proposition a été rejetée, se souvient-elle, et la série a pris fin.

« J’étais en colère contre Tim parce qu’il me laissait seul en étant la seule personne à dire non, ce qui me faisait me sentir mal et comme le méchant et il était en colère contre moi d’être parti », a déclaré Richardson à propos de la tension entre elle et Allen envers le fin de la série.

Les anciennes co-stars se sont réunies en 2015 pour Dernier homme deboutbien que Richardson ait confirmé que les deux n’étaient pas restés en contact.

Richardson a également fait valoir que, même si les fans ont renoué avec bon nombre de leurs émissions de télévision préférées des années 90 grâce au streaming, Amélioration de l’habitat n’a pas reçu le même traitement bien qu’il s’agisse d’une sitcom à succès.

« Hollywood déteste notre série », a-t-elle déclaré. « Quand ils parlent des meilleurs shows des années 90, ils n’en donnent rien. Amélioration de l’habitat crédit. »

Elle pense qu’Allen étant un conservateur vocal a nui aux liens entre les anciens fans et la série. «Je pense qu’il s’agit de Tim et de sa politique», a déclaré Richardson. Elle a ajouté qu’elle n’aimait pas non plus personnellement ses tendances politiques.

Cela ne l’a pas empêché de défendre la série. « Je suis vraiment fière de ce que cela signifie pour notre public », a-t-elle déclaré. « Je me fiche de ce que les autres disent, je suis fier de l’héritage. »

Un représentant d’Allen a déclaré au Fois il n’était pas disponible pour commenter.

