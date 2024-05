Patricia Richardson, co-star de « Home Improvement », déclare que la disparité salariale avec Tim Allen a terminé l’émission

Patricia Richardson, qui a joué le rôle de la matriarche de la famille Jill Taylor dans la sitcom à succès ABC Amélioration de l’habitata déclaré qu’elle avait utilisé l’écart salarial important entre elle et sa co-star Tim Allen pour éviter de continuer la série.

« J’ai dit à tout le monde : ‘Il n’y a pas assez d’argent dans le monde pour me permettre de faire une neuvième année' », a-t-elle déclaré dans une nouvelle interview avec le Los Angeles Times. « Ce spectacle est terminé. Il faut que cela cesse. »

Richardson affirme qu’ABC lui a offert 1 million de dollars par épisode et à Allen 2 millions de dollars par épisode pour une neuvième saison de 25 épisodes. Allen était d’accord, mais Richardson voulait passer plus de temps avec sa famille à la suite de son divorce avec Ray Baker.

Pourtant, elle a affirmé avoir fait son argumentaire à ABC : lui payer le même montant qu’Allen et lui accorder un crédit de producteur exécutif pour la série. Ensuite, elle signerait pour une autre saison.

Elle l’a proposé en sachant qu’il était voué à l’échec.

« Je savais que Disney ne me paierait jamais autant », a-t-elle déclaré au Times. «C’était ma façon de dire ‘non’ et c’était un peu une plaisanterie envers Disney. J’étais là depuis tout ce temps, et ils ne m’ont même jamais payé le tiers de ce que Tim gagnait, et je travaillais d’arrache-pied. J’étais l’une des principales raisons pour lesquelles les femmes regardaient.

La série s’est terminée après sa huitième saison en 1999. Cela a conduit à des tensions.

« J’étais en colère contre Tim parce qu’il me laissait tranquille, étant la seule personne à dire non, ce qui me faisait me sentir mal et comme le méchant », a-t-elle déclaré, « et il était en colère contre moi d’être parti. »

Richardson et Allen se sont ensuite réunis sur sa série Dernier homme debout. Elle a dit qu’elle « n’a jamais cessé d’aimer travailler avec lui ».