Patricia, l’épouse bien-aimée d’Engelbert Humperdinck, est décédée des suites d’un coronavirus.

Cela survient à peine 48 heures après qu’Engelbert, 84 ans, ait supplié ses fans de prier alors que sa femme – qui vivait avec la maladie d’Alzheimer depuis 2007 – a contracté le virus à leur domicile.

Il a dit que Covid-19 l’avait frappée « assez fort » et qu’elle était incapable de manger ou de boire.

L’icône de la musique au cœur brisé a confirmé la nouvelle tragique samedi matin, disant à ses amis Facebook: «Chers amis, pardonnez le silence, après l’incroyable réponse à notre appel à la prière.

«Notre famille a le cœur brisé de la perte de ma femme chérie.

«Hier soir, elle s’est échappée doucement, comme si elle était sur les roulettes de Dieu.

« Les derniers rites ont été donnés juste avant nos prières habituelles à 20 heures, par notre neveu, le père Paul. Il était 4 heures du matin pour lui.







(Image: Popperfoto / Getty Images)







(Image: Getty Images)



«Nous étions très reconnaissants de lui avoir guidé doucement Popea à travers ce dernier chapitre, avec une voix familière et un tel amour.

«Elle était entourée de nos enfants, Louise, Jason, Brad, avec Scott sur FaceTime.

«Ses soignants de longue date ont aidé avec amour à faciliter sa transition pour nous tous.

«Ses limites terrestres ne la retiennent plus car elle dirige librement les glorieux jardins du Ciel, réunie avec tant d’êtres chers.

«Nous avons prié en famille, nous l’avons bénie avec l’eau de Lourdes et elle est partie … introduite dans les bras de Jésus avec l’aide des prières généreuses du cœur du monde entier.







(Image: Facebook)



«Je remercie ceux qui ont tendu la main dans ce que nous savons maintenant être ses derniers jours, et ont envoyé de l’énergie, de l’amour et des paroles de profonde connexion avec un Dieu aimant. Il sera le soignant ultime de la paix et de l’amour.

«La bataille de Patricia contre la maladie d’Alzheimer a été courageuse dès le début.

«Elle n’a jamais résisté car nous avons essayé de ne rien négliger.

«Nous vous aimons au-delà des mots, pour toujours et pour toujours. Il se glisse maintenant dans les minutes d’une journée complète sans vous. Bonne nuit mon bébé. »









L’histoire d’amour d’Engelbert et Patricia a pris son envol lorsqu’ils se sont rencontrés par hasard lors d’une soirée en 1953.

Leur mariage a duré plus de cinq décennies après que le couple s’est marié en 1964.

L’année dernière, Engelbert s’est ouvert pour la première fois qu’il posait les yeux sur sa femme Patricia.

«Je l’ai rencontrée sur une piste de danse et nous dansons ensemble depuis», a-t-il déclaré au magazine Closer Weekly.

«Le vieil adage est que c’est le coup de foudre. C’était mon premier vrai rendez-vous – quand j’ai dansé avec elle ce soir-là, je lui ai demandé un rendez-vous le lendemain. J’ai dit: ‘Je ne t’épouserai pas tant que je ne me ferai pas un nom. Je veux prendre soin de toi.’ Je n’étais personne et je voulais la garder à l’aise. «









Et lorsque l’état mental de Patricia a commencé à échouer en 2007, elle et son mari se sont tournés vers la médecine holistique et l’acupuncture pour lutter contre sa maladie d’Alzheimer.

« Je crois qu’il y a un remède qui est retardé pour une raison quelconque, alors j’ai décidé de la traiter avec une médecine holistique et de l’acupuncture et un moyen de produire de nouvelles cellules souches. Cela prend beaucoup de temps, mais cela fonctionne », at-il dit. le magazine.

En 2019, Engelbert a révélé que c’était un miracle de Noël lorsque sa femme a prononcé son nom pour la première fois en trois ans.

Il nous a dit: « Elle n’a pas parlé depuis trois ans, elle a même appelé mon nom il y a trois jours, ce qui est merveilleux à entendre. C’est le meilleur miracle de Noël qui soit. Je suis ravi. »

La star, de Leicester, a ajouté: «Le fait de ne pas être à la maison pour Noël me manque vraiment. La plupart de ma famille y vit.

«Ma femme ne peut pas encore monter dans un avion, donc tant qu’elle ne pourra pas prendre l’avion, nous passerons nos Noël à LA.»