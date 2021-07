Patricia Heaton fête ses trois ans d’abstinence d’alcool

Au cours d’un mois où l’Amérique célèbre l’indépendance, Patricia Heaton a déclaré qu’elle célébrait une liberté différente – de l’alcool.

L’ancienne star de « Tout le monde aime Raymond » s’est rendue sur Instagram samedi pour faire savoir à ses abonnés qu’elle marquait trois ans de sobriété.

« C’est en juillet que nous célébrons la liberté de notre nation, célébrant également trois ans d’absence d’alcool pour moi », a-t-elle déclaré.

Heaton, 63 ans, a déclaré qu’elle venait de terminer une marche de 3,5 milles et a encouragé ses abonnés à lui envoyer un message s’ils pensaient à arrêter de fumer ou avaient besoin d’encouragement.

L’année dernière, Heaton a déclaré au magazine Parade qu’elle avait décidé d’arrêter de boire après avoir réalisé qu’elle attendait avec impatience tous les soirs des cocktails.

« Ça me manque terriblement, mais à la fin de la journée, je me sens mieux », a-t-elle déclaré au point de vente. « Il existe une statistique réelle selon laquelle les femmes qui buvaient modérément dans la trentaine et la quarantaine deviennent souvent alcooliques dans la cinquantaine et la soixantaine. »

« Vous êtes un peu en mer, et vous attrapez donc la bouteille pour atténuer l’incertitude. J’ai un peu ressenti cela avec moi-même. Et comme vos hormones changent, vous ne pouvez pas vraiment traiter l’alcool de la même manière que lorsque vous étaient plus jeunes. J’ai arrêté et ma vie s’est considérablement améliorée », a-t-elle déclaré à Parade.

Heaton est mariée à David Hunt, un acteur et réalisateur anglais, et ils partagent quatre fils.

Elle a publié l’année dernière un livre, « Your Second Act: Inspiring Stories of Reinvention », qui traite de la navigation dans la vie pendant les transitions cruciales.

