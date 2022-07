Patrice Motsepe salue le CHAN qui accueille l’Algérie pour le coup d’envoi des qualifications

Le chef du football africain, Patrice Motsepe, a fait l’éloge des hôtes du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2022, l’Algérie avant la qualification pour le tournoi à 18 équipes, qui débutera vendredi.

En visite dans le pays, le président de la Confédération africaine de football (CAF) a déclaré aux médias qu’il avait « beaucoup aimé » ce qu’il avait vu à Alger.

« J’ai inspecté l’infrastructure de la capitale et j’ai été impressionné. Je serai de retour en septembre pour le tirage au sort de la finale et j’assisterai également au match d’ouverture, aux demi-finales et à la finale.

L’Algérie, qui accueille un tournoi de la CAF pour la première fois depuis la Coupe des Nations 1990 (AFCON), est sous pression pour que les stades, les installations d’entraînement, les logements et autres infrastructures soient prêts à temps.

Les retards avant le tournoi sont courants en Afrique, plus récemment au Cameroun, qui a pris tellement de retard dans les préparatifs de la CAN 2019 qu’il a dû être transféré tardivement à l’Égypte.

Le pays d’Afrique centrale a organisé l’édition suivante en 2022, mais même trois ans plus tard, il y a eu une bousculade de dernière minute pour terminer les préparatifs.

Deux sites à Alger et un à Annaba, Constantine et Oran organiseront une compétition unique pour l’équipe nationale car elle est réservée aux footballeurs évoluant dans leur pays de naissance.

Mais malgré l’absence de stars basées en Europe comme Sadio Mane et Mohamed Salah, la FIFA classe les matchs du CHÁN comme des matchs internationaux à part entière et ils comptent pour le classement des équipes nationales.

Le tournoi en Algérie, reporté d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, a également subi un changement de dates avec le coup d’envoi reporté de cinq jours au 13 janvier 2023.

Ce sera également la première fois qu’une compétition de la CAF sera planifiée avec des groupes de tailles différentes – trois seront composés de quatre équipes et deux n’auront que trois équipes.

– La Tunisie interdite –

Deux équipes se qualifieront pour les quarts de finale de chacune des trois plus grandes sections mais une seule de chacune des deux plus petites.

Outre les qualifiés automatiques, l’Algérie, le Maroc, champion en titre, et l’ancien vainqueur, la Libye, ont également obtenu des places car ils sont les seuls participants nord-africains dans un tirage au sort régional.

La Tunisie, un autre pays qui a soulevé le trophée, s’est vu interdire de s’être retiré de l’édition 2020 après les qualifications, invoquant la congestion des rencontres nationales.

L’Egypte n’est entrée qu’une seule fois, pour les qualifications de 2018, affirmant que les clubs ont trop d’engagements nationaux et internationaux pour libérer des joueurs pour chaque CHÁN.

Avec trois places déjà occupées pour le tournoi, 42 nations s’affronteront pour 15 autres places avec le premier tour de qualification à deux manches prévu en juillet et le second fin août et début septembre.

Le processus commence ce week-end avec 12 matches aller et le Sénégal, le Ghana, l’Afrique du Sud et la Zambie font partie des pays qui seront en action.

Le Sénégal est absent au Libéria, une équipe qu’il a éliminée lors des qualifications de 2020, tandis que le Ghana, deux fois finaliste, accueille le Bénin, l’une des 23 nations qui ne se sont jamais qualifiées pour la finale.

L’Afrique du Sud espère améliorer un bilan lamentable d’une seule qualification en cinq tentatives, à commencer par un match aux Comores.

La Zambie est dynamique avant un voyage au Mozambique après avoir remporté le week-end dernier le championnat annuel d’Afrique australe en devançant la Namibie 1-0 en finale à Durban.

Aucune équipe n’aspirera plus à la victoire qu’Eswatini, qui est parti au Botswana après n’avoir remporté aucun des 16 éliminatoires précédents.

