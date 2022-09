Il y a encore plus de questions que de réponses près de deux semaines après que Patrice Mailloux a violé sa semi-liberté au Québec.

Le meurtrier reconnu coupable de 67 ans est toujours illégalement en liberté et un mandat pancanadien a été émis pour son arrestation.

Mailloux a abattu Laura Davis, âgée de 16 ans, lors d’un vol alors qu’elle fermait le dépanneur familial à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 14 novembre 1987.

Mailloux a été reconnu coupable de la mort de l’adolescent en 1988 et condamné à la prison à vie sans changement de libération conditionnelle avant 20 ans. Il a finalement obtenu une semi-liberté au Québec en 2016.

Cependant, Mailloux a enfreint les conditions de sa semi-liberté à Québec le 1er septembre et est en liberté depuis.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) n’a pas fait circuler de photo récente de Mailloux, ce qui intrigue Brenda Davis, la sœur de la victime.

“On pourrait donc penser qu’ils voudraient vraiment le retrouver, car que va-t-il faire ? Il va manquer d’argent”, a déclaré Davis.

« Que va-t-il faire pour avoir de l’argent ? Tout ce qu’il sait, c’est le crime. Alors, comment obtenez-vous de l’argent lorsque vous êtes en fuite ? »

Davis est également frustrée par le fait que le SCC lui a demandé de retirer une photo récente de Mailloux qu’elle a publiée sur sa page Facebook, invoquant la confidentialité.

Selon le SCC, une fois qu’un mandat est délivré, c’est à leurs partenaires policiers de le retrouver.

CTV News a contacté la Sûreté du Québec par courriel mercredi. Il a répondu que CTV News devrait contacter le SCC, car l’agence gouvernementale est en charge de l’affaire.

Le député conservateur Rob Moore demande à Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique du Canada, d’intervenir.

“L’individu en question est un meurtrier sans remords qui a tué une jeune fille de 16 ans, il n’aurait clairement pas dû être libéré sur parole en premier lieu. On s’inquiète de plus en plus de la sagesse et de la transparence des systèmes de libération conditionnelle et de justice en Canada et nous avons besoin de réponses », a lu une déclaration de Moore.

CTV News a contacté le ministre Marco Mendincino pour une entrevue ou une déclaration, mais n’a rien reçu non plus.

Aline Vlasceanu, directrice exécutive du Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes, a déclaré que lorsque quelqu’un est illégalement en liberté, les victimes s’inquiètent souvent pour leur sécurité et celle des autres.

“Beaucoup de ces délinquants ont une histoire très violente à leurs noms et cela devient très problématique et cela devient également un problème communautaire. C’est vraiment frustrant, c’est vraiment re-traumatisant et c’est définitivement terrorisant pour les victimes”, a déclaré Vlasceanu.

L’avocat de Moncton, Mike Murphy, un ami de longue date de la famille, a déclaré qu’ils devaient savoir pourquoi le SCC ne promeut pas l’image de Mailloux et n’engage pas activement le public à essayer de le retrouver.

“Ce n’est pas Morgan Freeman dans Shawshank Redemption, où personne ne poursuivra un vieux criminel. C’est un psychopathe meurtrier qui est tout aussi dangereux pour les jeunes et les personnes de tous âges aujourd’hui qu’il l’était il y a 35 ans”, a déclaré Murphy. .

Quant au gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick, il dit que c’est l’affaire du gouvernement fédéral.