Patrice Mailloux, qui a tué Laura Davis, est en cavale

Un homme qui a tué par balle un adolescent de Moncton dans un dépanneur en 1987 a violé sa libération conditionnelle et est en liberté.

Le Service correctionnel du Canada a confirmé dans un courriel à CTV News que Patrice Mailloux, 67 ans, était « illégalement en liberté » depuis jeudi.

Laura Ann Davis, 16 ans, a été tuée alors qu’elle fermait le magasin de sa famille le 14 novembre 1987.

Mailloux a été reconnu coupable de la mort de l’adolescent en 1988 et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans.

Mailloux a obtenu une semi-liberté au Québec en 2016.

La sœur de Davis, Brenda Davis, était en vacances à l’Île-du-Prince-Édouard lorsqu’elle a reçu un appel du Service correctionnel du Canada la semaine dernière.

“J’étais fou. J’étais vraiment en colère quand je l’ai découvert, puis j’étais juste bouleversée », a-t-elle déclaré à CTV News. «Je me suis juste assis dans ma caravane et j’ai pleuré. C’est effrayant. Je ne pense pas avoir de raison d’avoir peur, et je n’ai plus 12 ans, mais j’ai peur de lui.

Davis dit que tout ce qu’elle peut faire à ce stade est d’attendre une mise à jour sur l’endroit où se trouve le tueur.

Le Service correctionnel du Canada a refusé de fournir des détails supplémentaires sur Mailloux, invoquant la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Il a précisé que les délinquants en liberté conditionnelle ou en liberté d’office sont soumis à des «exigences de surveillance» et seront renvoyés en détention s’ils «sont soupçonnés de présenter un risque pour le public».

Le SCC peut décerner un mandat de suspension de la libération conditionnelle d’un délinquant s’il enfreint ses conditions, pour prévenir un manquement à une condition ou pour des raisons de sécurité publique.

« Si le risque d’un délinquant n’est plus gérable pendant qu’il est sous surveillance dans la collectivité, sa libération peut être révoquée ou suspendue par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), après quoi il sera renvoyé dans un établissement du SCC ou bénéficiera de méthodes supplémentaires. de gestion des risques qui leur permettra de rester dans la communauté », a déclaré le SCC dans le courriel.

“Dans le cas où la libération d’un délinquant est suspendue, un mandat d’arrestation du délinquant est créé et partagé avec nos partenaires policiers, qui sont responsables de l’exécution du mandat.”



Ceci est une histoire en développement. Il sera mis à jour.