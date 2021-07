Patrice Evra dit que les plateformes de médias sociaux permettent aux gens de « propager le racisme » après les abus en ligne du trio anglais | Actualités footballistiques

Patrice Evra affirme que les sociétés de médias sociaux permettent aux gens de « propager le racisme » après que le trio anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka aient été maltraités en ligne.

Il n’a fallu que quelques minutes après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie en finale de l’Euro 2020 pour rappeler à tout le monde le côté laid du football.

Beaucoup sont venus condamner les abus racistes que Rashford, Sancho et Saka ont reçus après avoir manqué les pénalités, mais très peu ont été dans leurs bottes.

L’ancien défenseur de Manchester United et de la France Evra, qui a connu une carrière réussie en club et internationale, a déclaré que sa compétition la plus difficile a été le racisme dans le jeu qu’il aime.

















« Le football, vous savez, est une joie à regarder et vous apportez beaucoup d’émotion. Et quand les gens sont déçus, vous pouvez ressentir la haine. La haine ressort très fortement », a déclaré Evra. Nouvelles du ciel.

« Ensuite, les gens et je ne sais pas pourquoi, au lieu de dire des choses comme ‘Oh, c’est un si mauvais joueur, il ne devrait pas manquer un penalty’, ils impliquent votre religion, votre couleur. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait ressenti lorsqu’il a entendu parler des abus subis par le trio anglais, Evra a ajouté: « Je n’ai pas été surpris. Je pense que c’est dégoûtant. Et ces gens doivent avoir honte d’eux-mêmes car ils ont apporté tellement de honte au pays d’Angleterre.

« C’était douloureux à regarder. Surtout parce que ces enfants (Rashford, Sancho, Saka) ne sont peut-être pas aussi forts que les autres. Et ce n’est pas juste parce que nous devrions en être fiers.

« Je ne suis pas anglais. Mais croyez-moi, j’étais tellement fier de la façon dont l’Angleterre a organisé ce tournoi. »

















« Les entreprises de médias sociaux doivent faire plus »

Evra a également été victime de racisme sur et en dehors du terrain, mais pense que ce type de discrimination dans le football anglais est le pire qu’il n’ait jamais été.

« Bien sûr, nous pouvons retarder le commentaire. Ils peuvent bloquer les gens et tout, mais je suis désolé, quand c’est l’actualité de Covid, vous obtenez immédiatement le drapeau sur n’importe quel réseau social, Twitter », a déclaré Evra.

« Et quand il s’agit de nudité, Instagram, ils peuvent l’interdire tout de suite. Alors ne me dites pas que ces plateformes ne peuvent rien faire contre les racistes.

« J’ai l’impression que ces plateformes permettent à ces gens de propager le racisme. Alors ne me dites pas qu’ils ne peuvent rien faire. »

Sky Sports News a contacté Facebook, propriétaire d’Instagram, et Twitter pour commentaires.

Evra a également été victime d’abus racistes sur et en dehors du terrain



Avant même que l’Angleterre ne commence sa campagne Euro 2020, il y avait des divisions parmi les fans sur les joueurs qui se mettent à genoux – une position qu’Evra soutient même s’il dit que ce n’est pas suffisant.

« Nous essayons une campagne, vous savez, le black-out, ne postez pas pendant quatre jours, des trucs comme ça – mais ce n’est pas suffisant », a déclaré Evra.

« Ce n’est pas assez, vous savez, Boris Johnson, infliger une amende aux gens ou ne pas leur permettre de revenir regarder, ce n’est pas assez.

« Maintenant, je pense que nous devons faire quelque chose. Sérieusement, nous devons faire quelque chose parce que ce que nous avons fait en ce moment ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas du tout. »

Evra : L’éducation, la clé du changement

Evra pense que l’investissement dans l’éducation des fans fonctionnera pour minimiser la haine raciale – mais même une légende du football – optimiste et pleine d’espoir de changement, pense que sans elle le racisme empoisonnera ce sport très apprécié pour toujours.

« Il sera toujours là mais n’arrêtons pas de travailler », a-t-il déclaré. « Et arrêtons de dire qu’en Angleterre, c’est partout. Chaque pays.

« Si nous ne faisons pas quelque chose, le racisme sera toujours là parce qu’il existe depuis tant d’années. Vous savez que nous devons changer et c’est pourquoi l’éducation est vraiment importante.

















« Je veux que ces clubs investissent dans l’éducation, rencontrent les fans, que les joueurs parlent aux fans, peut-être à un groupe de fans et disent ce qu’ils ressentent lorsqu’ils sont maltraités à cause de leur couleur.

« Ne me dites pas que les clubs de football ne peuvent pas faire ça, ou la FIFA ou l’UEFA, plus de réunions avec les fans pour qu’ils comprennent quand ils font un bruit de singe quand un joueur noir récupère le ballon, la façon dont cela les affecte. C’est vraiment important. »

