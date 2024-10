Patrice Bergeron «envisagerait» un retour de la LNH loin de Boston

Si la LNH revient un jour de façon permanente à Québec, le grand Patrice Bergeron des Bruins de Boston pourrait être de la partie.

Bergeron est fermement lié à la région puisqu’il a grandi à quelques minutes de la ville canadienne, qui abritait les Nordiques avant leur déménagement au Colorado en 1995.

La ville de Québec a accueilli la LNH jeudi soir alors que les Bruins affrontaient les Kings de Los Angeles en match préparatoire, ce qui a soulevé des questions sur l’expansion de la ligue jusqu’à un endroit qui fait saliver une équipe de la LNH – l’installation ultramoderne de 18 259 sièges de Vidéotron. Le Centre, ouvert en 2015, en est la preuve.

Bergeron, qui a accompagné Boston à un concours d’exposition, jeest entièrement d’accord avec le fait que Québec reçoive à nouveau une équipe de la LNH. Même s’il a une forte allégeance aux Bruins, il n’exclut pas de faire partie de l’équipe d’expansion si cela se concrétise.

« C’est quelque chose que j’envisagerais certainement », a déclaré Bergeron aux journalistes. par vidéo fournie par l’équipe. « J’étais un grand fan en grandissant, et ce serait certainement spécial. Mais cela étant dit, je fais partie d’une organisation depuis 20 ans à Boston, qui a également une grande place dans mon cœur. Je ne Je ne sais pas quelle est la vraie réponse à cette question, mais c’est certainement quelque chose que j’envisagerais. »

Ce n’est que la deuxième saison de Bergeron loin du hockey après que le six fois lauréat du prix Selke ait pris sa retraite après la campagne historique 2022-23 de Boston. Il a passé 19 saisons dans l’équipe Black and Gold, amassant 1 040 points en 427 buts et 613 passes décisives, ce qui le place au troisième rang de l’histoire de la franchise dans les deux premières catégories et au quatrième rang pour les passes décisives.

Bergeron a déclaré qu’il avait parlé au directeur général des Bruins, Don Sweeney, « ici et là » et qu’il répondait à toutes les questions que Sweeney pourrait avoir sur l’équipe actuelle de Boston. Cela pourrait n’être qu’un prélude à l’arrivée de Bergeron au sein d’un front office de la LNH ou à l’obtention d’un rôle d’entraîneur dans la ligue.

Le joueur de 39 ans n’est pas encore prêt à retourner travailler à temps plein, mais cette démangeaison pourrait survenir dans le futur pour l’ancien capitaine des Bruins, et il semble que Boston ne soit peut-être pas sa seule avenue pour un retour.

«Le match me manque, évidemment», a déclaré Bergeron. « Le hockey est une passion. C’est quelque chose que j’aimerai toujours. J’aime le regarder. J’aime en parler. Évidemment, plus tard, il y a de fortes chances que j’aimerais revenir et m’impliquer d’une manière ou d’une autre dans le jeu.

« Pour le moment, je suis heureux. Je suis dans une bonne position. C’est bien pour moi de prendre du recul et de pouvoir vraiment réfléchir à ce que je veux faire, mais aussi de vraiment passer du temps et de rattraper mon retard. famille. »