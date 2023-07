Patrice Bergeron des Bruins a défini l’excellence, sur et hors glace

Au cours de la saison 2012-13, Adam McQuaid a partagé 22 matchs de bataille éliminatoire avec Patrice Bergeron. À la fin de la finale de la Coupe Stanley, à cause de son propre inconfort et de ce qu’il avait vu de la situation similaire de son coéquipier, McQuaid savait que Bergeron avait traversé l’enfer.

Une visite au Massachusetts General Hospital a transformé cette connaissance en couleur vivante.

À la fin du sixième match concluant de la victoire 4-2 des Blackhawks en série contre les Bruins de Bergeron, Bergeron avait du mal à respirer. Il avait besoin de soins professionnels, rapidement.

Dans les jours qui ont suivi, McQuaid et plusieurs coéquipiers sont allés vérifier Bergeron à l’hôpital. C’est là qu’il a frappé McQuaid exactement ce que jouer à travers un poumon perforé, des côtes cassées, un cartilage de côte déchiré et une épaule séparée avait fait à son ami : Bergeron avait enduré des traumatismes habituellement subis dans des accidents de voiture.

« Nous savions qu’il était amoché », se souvient McQuaid, maintenant coordonnateur du développement des joueurs des Bruins. « Mais pas à ce point. Il ne faisait pas une grande scène à ce sujet. Juste en quelque sorte tranquillement essayer de se battre. Je pense que cela le résume à bien des égards.

C’est un thème que Bergeron a visité à plusieurs reprises au cours de sa carrière de 1 294 matchs dans la LNH, qui s’est terminée mardi alors que Bergeron annonçait sa retraite.

Le cycle est resté le même : tomber, monter, prospérer.

Il a réussi parce qu’à chaque fois, Bergeron jouait pour quelque chose de plus grand que lui.

Un héritage durable

Les chiffres brillent : 1 040 points en carrière, six trophées Selke, une bague de la coupe Stanley, deux médailles d’or olympiques. Bergeron n’était pas le joueur le plus rapide, le plus fort ou le plus habile. Mais il était une intelligence artificielle avant ChatGPT, armée d’une puissance de traitement qui n’était pas de ce monde. Le sens exquis du hockey de Bergeron a optimisé ses habiletés à tel point que lui et son bâton avaient toujours une longueur d’avance sur ses poursuivants.

Le QI de Bergeron a progressé au point où ses entraîneurs pouvaient l’utiliser comme bon leur semblait. Claude Julien, qui préférait que ses défenseurs restent à l’intérieur des points et plus près du filet, avait besoin de Bergeron pour se dégourdir les jambes défensivement et couvrir l’extérieur de la glace.

Bruce Cassidy a donné plus d’espace à ses défenseurs pour se déplacer verticalement et horizontalement. Cela a épargné à Bergeron quelques calories dans la zone et l’a libéré pour des sorties plus offensives, souvent avec Brad Marchand et David Pastrnak sur ses flancs. Par conséquent, ses chiffres ont augmenté – un sommet en carrière de 79 points en 2018-19 à l’âge de 33 ans – au milieu de son évolution tardive.

« Au lieu de reculer de 200 pieds, il recule maintenant de 100 pieds et avance de 100 pieds », explique l’entraîneur adjoint et ex-coéquipier Chris Kelly. « Donc, il patine toujours sur 200 pieds. Mais tout est dans la zone offensive. C’est un joueur de hockey intelligent et il joue avec deux joueurs de classe mondiale. »

L’histoire de Bergeron, cependant, va au-delà des statistiques en raison de la manière dont il menait ses affaires.

Plusieurs joueurs ont égalé ou réussi les exploits de Bergeron. Peu de gens ont compilé des points, récolté des trophées ou soulevé la Coupe avec son degré de professionnalisme, de cohérence, de compétitivité, de grâce et de soin. Il a imposé le respect au sein de sa franchise et dans la ligue parce que, par-dessus tout, c’est une bonne personne.

En 2018-2019, les Bruins ont réclamé Gemel Smith au ballottage. Smith n’a disputé que trois matchs avec les Bruins cette saison-là. Mais Bergeron s’est suffisamment connecté avec lui pour que le Bruin à court terme fasse une reconnaissance difficile à son ex-coéquipier : il avait des problèmes de santé mentale. Bergeron l’a référé à Max Offenberger, le psychologue sportif de longue date de l’équipe.

En 2021-2022, Chris Wagner, natif de Walpole et fan des Bruins depuis toujours, avait fait 184 apparitions pour l’équipe de sa ville natale. Il lui restait deux ans de contrat. Mais l’employeur de Wagner l’a informé qu’il ne serait pas avec l’équipe pour lever le camp. Le vétéran a dû endurer l’aiguillon d’une rétrogradation dans la AHL. Tout au long de sa saison inattendue à Providence, Wagner reçoit des textes de Bergeron. Le capitaine de Wagner ne l’avait pas oublié.

Ce ne sont pas des contes isolés. En 2010, le joueur de hockey de Norwood, Matt Brown, a été paralysé après s’être fracturé deux vertèbres lors d’un match. Bergeron a rendu visite à Brown au Shepherd Center d’Atlanta lors de la réhabilitation initiale de Brown. Ils sont restés amis. Il y a eu l’appel de Bergeron à Nick Foligno, incitant l’ancien capitaine de Columbus à signer avec les Bruins. Il y a eu le bonjour d’introduction de Bergeron à Pavel Zacha après son arrivée des Devils, même s’il était sans contrat. Il y a eu la poignée de main du camp d’entraînement avec Matthew Poitras, un joueur de 18 ans au visage frais qui a été repêché plus tôt cet été-là.

« J’étais un peu ébloui », se souvient Poitras avec un sourire. « En regardant ces gars jouer en grandissant, vous ne pensez jamais vraiment que vous serez dans le même vestiaire. C’est vraiment cool. C’est fou. Vous êtes nerveux. Vous êtes autour des gars de la LNH. C’est la première fois que je suis sur la glace avec eux. Juste vraiment cool. C’est bien. Il est venu me présenter. Je me sentais beaucoup plus à l’aise dans le vestiaire. Il m’a mis dans ma zone de confort.

Ce qui est remarquable dans tout cela, c’est à quel point l’anglais aurait aussi bien pu être le mandarin de Bergeron à son arrivée à Boston. C’était un Québécois timide plus soucieux de s’imprégner de son environnement que d’exprimer ce qu’il ressentait.

Cela a changé rapidement. En 2006-2007, avant sa troisième saison dans la LNH, il a été nommé capitaine suppléant de Zdeno Chara. La maîtrise de l’anglais et la nature extravertie de Bergeron faisaient de lui le complément parfait du stoïque Chara. Ensemble, avec le renfort de leaders comme Marchand, Andrew Ference, David Krejci, Tuukka Rask et Mark Recchi, Bergeron et Chara ont initié un changement de culture vers l’engagement, le détail et l’acceptation.

« Bergy a vraiment grandi au fil des ans », déclare McQuaid. « Il a toujours été un gars fantastique, joueur. Mais il est vraiment devenu un leader. Il s’est beaucoup épaulé. Mais il connaissait des moyens d’aider les gars à surmonter les difficultés, sur la glace ou hors glace, avec lesquelles ils avaient du mal. Quand je pense à la culture, je pense à prendre soin de ses coéquipiers. Les connaître en tant que personnes. Savoir comment vous pouvez aider. Cela peut être beaucoup lorsque vous avez vos propres affaires dont vous devez vous soucier. Il a une jeune famille. Mais il est toujours capable de trouver des moyens de faire ces choses.

Bergeron savait mieux que quiconque, bien sûr, qu’un incident capricieux l’avait presque laissé sans toutes ces expériences.

Qu’est-ce qui aurait pu être

Le 27 octobre 2007, Bergeron s’en est pris à une rondelle près des bandes d’extrémité du TD Garden. Il n’avait aucune idée de ce qui allait arriver : un contre-vérification de Randy Jones qui l’envoya face la première dans les planches. La force du coup a laissé Bergeron avec une commotion cérébrale et un nez cassé.

Dans les jours à venir, Bergeron a suffisamment récupéré, si vous pouvez l’appeler ainsi, pour participer à une brève conférence de presse au Garden tout en portant une minerve. L’effort de ses mots, en anglais et en français, l’a épuisé. Ni lui ni la franchise ne savaient si la carrière du joueur de 22 ans était terminée.

Le temps et le traitement ont aidé Bergeron à guérir au point où il a tenté de jouer dans les séries éliminatoires de 2007-08. La défaite des Bruins au premier tour contre les Canadiens a mis fin à ce rêve.

Pourtant, Bergeron a transformé la blessure menaçant sa carrière en un événement qui l’a orienté vers une autre voie. Dans la poursuite de l’auto-préservation, Bergeron a mis en sourdine certains des chèques qui secouaient les dents qu’il lançait à ses débuts. Il a mis davantage l’accent sur son sens du hockey pour optimiser son positionnement et se protéger du danger.

Le nouveau Bergeron prend son envol. Sous la surveillance de Julien, il est devenu une présence défensive étouffante. Il a aidé les Bruins à remporter la Coupe en 2011 malgré avoir raté deux matchs de la finale de l’Association de l’Est en raison d’une commotion cérébrale. Plus de liberté offensive a suivi.

Pourtant, c’est sa présence qui aurait pu évoluer encore plus que son jeu. Bergeron a acquis une plus grande appréciation de toutes les primes du hockey, que ce soit la course de la compétition ou l’amitié de ses coéquipiers. La prochaine personne qui partage une loge avec Bergeron et exprime son mécontentement envers son entreprise sera la première.

«Il est membre du Temple de la renommée au premier tour. Mais tous ceux qui poseront des questions sur Patrice Bergeron, ils en parleront aussi bien hors de la glace que sur la glace », dit Kelly. « Pour moi, c’est une belle carrière. Quand les gens parlent aussi bien de vous en dehors de la glace, cela signifie que vous avez eu un impact. Tu es une bonne personne. Tu t’en souciais. Vous êtes un excellent coéquipier. Il est amusant d’être autour. Ce n’est pas le genre de gars où vous allez à une réunion et vous vous dites : ‘Oh, il y a Bergy. C’était un grand joueur. Vous êtes comme, ‘Ah, il y a Bergy!’ Pour moi, c’est le compliment ultime.

(Photo: Maddie Meyer / Getty Images)