Patralekhaa refuse de faire partie de « Stree 3 » : « Rajkummar Rao et Shraddha Kapoor ki jodi mast hai »

Stree 3 Vs Khel Khel Mein Vs Vedaa : qui remportera le box-office du Jour de l’Indépendance ?

Après le succès de «Rue 2« , qui mettait en vedette Rajkummar Rao et Shraddha Kapoor et a eu un énorme impact au box-office depuis sa sortie le jour de l’indépendance 2024, les producteurs ont annoncé qu’un troisième volet était en préparation. Cependant, la femme de Rajkummar, Patralekhaa, a décidé de ne pas rejoindre « Rue 3‘. Elle a exprimé son admiration pour le duo à l’écran de Rajkummar et Shraddha et a choisi de se retirer du projet.Dans une interview avec Filmygyan, on a demandé à Patralekhaa si elle envisageait de rejoindre « Stree 3 » aux côtés de son mari, Rajkummar Rao. Elle a répondu : « Non, Shraddha hai. Unki jodi bahut mât hai. Abhishek hai, Apar hai, Pankaj, wo world set hai. »« Stree 2 » est la suite du blockbuster Stree de 2018, poursuivant les événements effrayants dans la ville de Chanderi. Le film met en vedette Rajkummar Rao, Shraddha Kapoor, Abhishek Banerjee, Aparshakti Khurana et Pankaj Tripathi reprenant leurs rôles préférés. Le film, qui s’est avéré être un super succès, a été réalisé par Amar Kaushik. Il a désormais dépassé la collection au box-office à vie de Gadar 2 de Sunny Deol et Pathaan de Shah Rukh Khan avec 586 crores de roupies sur le marché intérieur.De plus, Patralekhaa a récemment joué dans la série limitée «IC 814 : Le détournement de Kandahar‘, où elle a été acclamée pour son interprétation de l’hôtesse de l’air Indrani. Sortie le 29 août, la série est réalisée par Anubhav Sinha et présente un casting talentueux, dont Vijay Varma, Dia Mirza, Naseeruddin Shah, Kumud Mishra, Pankaj Kapur, Pooja Gor et Amrita Puri. L’histoire est basée sur des événements réels entourant l’incident du détournement d’avion.