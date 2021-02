Pato et Brenner signent des stratégies différentes des Brésiliens en MLS

Les signatures d’Alexandre Pato à Orlando City SC et de Brenner au FC Cincinnati montrent les différents points de vue des observateurs brésiliens sur la Major League Soccer.

L’arrivée de Pato renforce à bien des égards la vieille perception que certains au Brésil ont de la MLS. Un autre Brésilien de premier plan, comme Kaka ou Denilson, fait un passage au crépuscule de sa carrière. Pato était un espoir énorme et brillé brièvement pour l’Internacional au Brésil et l’AC Milan en Italie. Mais ensuite vinrent les blessures et la perte de concentration et plus de pouces de colonne dans les colonnes de potins que dans les pages sportives. Il n’a jamais été près de réaliser son potentiel et, à 31 ans, semble avoir erré pendant des années – en Angleterre, en Espagne, en Chine ainsi qu’au Brésil – pour ce qui pourrait être une dernière chance aux États-Unis.

Cette tendance avait été quelque peu réservée ces dernières saisons alors que des vétérans comme Joao Paulo au Seattle Sounders FC, Heber au NYCFC et Artur au championnat de la Coupe MLS Columbus Crew SC, sont devenus des rouages ​​essentiels à leurs côtés. Des joueurs qui ne se sont peut-être pas établis dans leur pays d’origine ou ailleurs, mais qui ont trouvé une maison en MLS.

Alexandre Pato fera-t-il sensation à Orlando City? Alexandre Schneider / Getty Images

Les gens en Amérique du Sud, en particulier dans des endroits comme le Paraguay et l’Argentine, ont vu que MLS est bien plus qu’un cimetière d’éléphants. La ligue s’est imposée à la fois comme acheteur et comme développeur de talents dans ces pays. Mais la notion de promotion et de développement des talents brésiliens est un territoire inconnu.

La MLS pourrait bien avoir été distraite par les salaires payés par les clubs brésiliens, considérablement plus élevés qu’ailleurs sur le continent. Mais maintenant, le FC Cincinnati a franchi le pas, dépensant 15 millions d’euros pour acquérir l’attaquant de 21 ans Brenner de Sao Paulo. C’est précisément le type d’acteur qui, les années précédentes, serait allé en Europe.

Mais le marché a été apaisé par la pandémie de coronavirus. Il est plus réticent au risque, les clubs réfléchissant en termes de contrats de prêt avec une option d’achat. Comme Steve McQueen dans « The Cincinnati Kid », l’équipe de l’Ohio a parié haut, mettant son argent sur la table. Ils ont vendu l’idée à Brenner que le déplacement vers le nord peut être à la fois bénéfique en soi et un tremplin vers le football européen de haut niveau. C’est un petit attaquant électrique, le type de joueur qui fait bouger les choses – et il s’est passé beaucoup de choses pour lui au cours des douze derniers mois. Il n’avait pas fait la percée à Sao Paulo, et a passé une partie de 2019 en prêt à Rio de Janeiro avec Fluminense.

La signature de Brenner au FC Cincinnati pourrait inaugurer une nouvelle ère de jeunes Brésiliens en MLS. Buda Mendes / Getty Images

Mais tout a cliqué l’année dernière. L’entraîneur Fernando Diniz lui a donné confiance, et il a répondu avec une séquence d’écrans livewire. Au final, Diniz a probablement été victime de son propre succès. Sao Paulo s’est hissé en tête du classement du championnat brésilien. Mais le manque de titres ces dernières années accroît la pression. Entrer dans la dernière ligne droite, Sao Paulo était toujours en tête du classement. Mais ils ont fléchi sous la pression. Le mois dernier, en route vers un match, le bus de l’équipe a été pris en embuscade et attaqué par un groupe de supporters du club, furieux de voir les chances de remporter le titre s’échapper.

C’était le genre de moment susceptible d’inspirer n’importe quel jeune joueur à se diriger vers la porte de sortie – et Cincinnati tenait la porte ouverte. A-t-il fait le bon choix? Il y a clairement des risques impliqués. Brenner a eu 21 ans le mois dernier. C’est une réalité cruelle, mais les grands clubs européens semblent désormais réticents à dépenser pour quiconque venant de l’extérieur du continent ayant atteint la barre des 24 ans. Ils préféreraient mouler les jeunes.

L’exemple que Brenner pourrait suivre est celui de la star paraguayenne Miguel Almiron. Signé par Atlanta United FC du club argentin Lanus, il a été utilisé avec grand succès par Tata Martino et transféré pour un bénéfice appréciable à Newcastle United en Premier League.

Almiron avait encore 24 ans lorsqu’il a quitté la MLS pour Newcastle. Maintenant à sa troisième saison en Angleterre, il fait clairement mieux. Mais il a fallu du temps pour retrouver ses marques et il n’a pas fait sensation. Brenner devra donc se mettre en marche – dans une équipe ne jouant que sa troisième saison et ouvrant un nouveau stade. La bonne nouvelle est qu’il peut s’élever avec lui. Lui et Cincinnati sont pleins d’ambition, et il sera vraiment fascinant de voir à quel point Brenner peut atteindre l’Ohio.