Patna Pirates Rally pour battre les titans Telugu dans Thriller

Inflexibles sous la pression d’une foule partisane, les Patna Pirates ont battu les Telugu Titans 36-35 lors d’un match de kabaddi à haut score au Gachibowli Indoor Stadium à Hyderabad mardi.

Les 15 points de Siddharth Desai, un jour où il a également atteint 600 points de raid en championnat, ont été le point culminant de la journée pour les Titans.

Le match a débuté avec Mohammadreza Shadloui Chiyaneh taclant Siddharth Desai lors du tout premier raid de la soirée. L’affrontement entre les deux hommes montagnes a été le point culminant de la journée, et au début, il semblait que Chiyaneh avait le numéro de Desai. Mais assez vite, il s’est avéré que ce n’était pas le cas.

Au fur et à mesure que le match avançait, Desai a surpris Chiyaneh à plusieurs reprises et, ce faisant, a permis à son équipe de prendre les devants au début. Contre les attentes d’avant-match, ce sont les Titans qui ont infligé le premier ALL OUT de la soirée, alors qu’ils prenaient une avance de 11-7.

Les Pirates se sont ralliés après cela, et une combinaison des raids et de la défense obstinée de Sachin les a aidés à récupérer et bientôt ils ont infligé un TOUT SORTI, renversant les tables pour prendre une avance de 16-14. À ce moment-là, l’élan avait changé et les Pirates sont entrés dans la pause en menant 22-17.

Les Pirates ont refusé de lâcher prise sur le match au début de la seconde mi-temps, et pourtant les Titans ont refusé de céder. La bataille Desai-Chiyaneh s’est poursuivie sans relâche, le raider remportant la plupart des batailles. Malgré une série de défenses solides de la part des Titans, les Pirates leur ont infligé un deuxième ALL OUT pour prendre une avance de 10 points.

Poussés par leurs fans locaux, les Titans se sont rassemblés et ont récupéré les points pour éviter de rentrer chez eux sans rien. Le jeu solide de Desai s’est poursuivi et il a complété son 15e point du match avec seulement quelques minutes à jouer. Lors du dernier raid de la soirée, les Titans ont infligé un deuxième ALL OUT de leur propre chef, mais au final, cela s’est avéré trop peu trop tard puisqu’ils ont perdu d’un point.

