Patna Pirates nomme Ravi Shetty comme entraîneur-chef

Patna Pirates a nommé mercredi Ravi Shetty comme entraîneur-chef pour la saison 9 de la Pro Kabaddi League.

Shetty est entraîneur de kabaddi depuis plus de deux décennies aux niveaux national et étatique. Dans le passé, a entraîné l’équipe nationale malaisienne et a été entraîneur-chef d’U Mumba qui a remporté le titre au sommet du PKL en 2015.

“Joignez vos mains pour accueillir notre entraîneur-chef pour la saison 9 de Vivo Pro Kabaddi – Ravi Shetty”, a écrit Patna Pirates sur Twitter.

Selon Pirates, Shetty apportera une valeur unique à l’équipe et à Kabaddi avec sa discipline et son dévouement.

Les Patna Pirates sont l’équipe la plus titrée de l’histoire de PKL avec un record de trois titres remportés, les remportant tous au cours de saisons successives.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.