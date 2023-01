Patna Man établit un record en avalant plus de 3,6 kg de caillé en 3 minutes

Un concours unique de consommation de caillé a eu lieu à Patna le mercredi 18 janvier, attirant des participants de tout le Bihar. Plus de 500 personnes ont participé au concours « Dahi Khao Inam Pao », où il leur a été demandé de manger 3 kg de lait caillé en trois minutes. Sudha Diary a organisé l’événement au Patna Dairy Project pour promouvoir les bienfaits du lait caillé pour la santé. L’événement de consommation de caillé a été divisé en trois catégories : hommes, femmes et personnes âgées. Ils organisent cet événement unique depuis 2012.

Des visuels de l’événement Dahi-Khao ont été partagés sur Twitter par la National Cooperative Dairy Federation of India Ltd. Les images donnaient un aperçu de personnes en compétition pour finir leur lait caillé. La première photo montre une personne âgée assise par terre et mangeant le lait caillé, tandis que beaucoup se sont rassemblés autour de lui pour prendre des photos et des vidéos de lui. La deuxième photo montre un groupe de femmes assises en ligne et consommant le dahi.

Avec les photos, la légende disait : « On dirait que la compétition a été « caillée » de tension, mais le guerrier laitier est sorti victorieux en engloutissant 3 kg et 647 g de caillé en seulement 3 minutes ! Sudha Dairy a organisé avec succès un concours de consommation de caillé aujourd’hui au Patna Dairy Project pour promouvoir les bienfaits du caillé sur la santé ». Les utilisateurs des médias sociaux ont qualifié ces photos de « grands moments ».

Jetez un oeil au post ci-dessous:

Selon TOI, dans le concours de consommation de caillé, le directeur général de PDP, Srinarayan Thakur, a révélé que Pranay Shankar Kant du groupe des personnes âgées avait remporté la première place après avoir consommé 3,647 kg de caillé en trois minutes. Prema Tiwari de Bar a remporté la division féminine après avoir consommé 2,718 kg de caillé en trois minutes, tandis qu’Ajay Kumar de Bar a été nommé vainqueur de la division masculine après avoir consommé 3,420 kg.

La compétition a commencé il y a plus de dix ans et a attiré des concurrents d’États tels que Bihar, UP, MP, Jharkhand et d’autres. Environ 700 personnes se sont inscrites à ce concours, qui s’est tenu trois jours après le festival Makar Sankranti. Shankar Kant a remporté ce titre en 2020 en consommant 4 kg de caillé.

