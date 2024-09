Patios Maison / studio mk27

© Pedro Kok

Zone:

600 m²



Année:



2020



Photographies



Fabricants : Travaux de lumière, Lumini, Merveilleux, Pierres des Beaux-Arts, Plancus, Joint supérieur, Mado

© Pedro Kok

Description textuelle fournie par les architectes. Ceux qui viennent de la mer ne remarquent guère le volume de la Maison Patios au pied d’une montagne verdoyante. La fine dalle qui sépare le vert du sable abrite une maison presque invisible, dissoute dans le paysage.

© Pedro Kok

Plan du site

© Pedro Kok

© Pedro Kok

Deux volumes larges et bas se trouvent sur le terrain allongé, médiatisé par un patio luxuriant. Le premier s’ouvre vers l’horizon, encadrant la mer et le ciel de l’intérieur. Avec des cadres de fenêtres qui ouvrent complètement le salon, la terrasse de la piscine et le patio intérieur sont intégrés – permettant une expérience de vie pieds nus. La cuisine et la salle de télévision sont contenues dans une boîte enveloppée d’un volet en eucalyptus.

© Pedro Kok

Ce même matériau ferme le volume arrière, permettant le passage filtré de la lumière naturelle vers les cinq suites. Chacune d’entre elles possède son propre patio qui apporte lumière et circulation d’air à chaque salle de bain.

© Pedro Kok

© Pedro Kok

Plan – Rez-de-chaussée

© Pedro Kok

Section AA

© Pedro Kok

Les lignes épurées et soignées de la maison réservent dans sa matérialité une place à l’imperfection, créant des atmosphères qui valorisent ce qui est simple et naturel. Outre les volets en eucalyptus, d’autres éléments ajoutent une sensation rustique et tactile, comme les murs en briques brutes qui délimitent la maison sur ses côtés et le sol en béton à agrégats apparents.

© Pedro Kok

La sélection rigoureuse des meubles recherche également un équilibre entre le tranchant et le chaleureux en combinant différentes formes et températures. Un mélange d’éléments rustiques, de surfaces douces, de matériaux naturels et texturés ainsi que des pièces au design net, épuré et minimal évoque une interprétation tropicale du modernisme.

© Pedro Kok

Enracinée au sol et à la recherche de l’horizon, Patios House crée une expérience joyeuse pour les sens, où les textures et les formes se marient parfaitement avec la brise marine salée et l’odeur terreuse du jardin.