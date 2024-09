Patinoire VIP, festival gratuit : le GP de Las Vegas peut-il être « quelque chose pour tout le monde » en 2024 ?

Restez informé de toutes les plus grandes histoires de la Formule 1. Inscrivez-vous ici pour recevoir la newsletter Prime Tire dans votre boîte de réception chaque lundi et vendredi.

À chaque vol au départ de l’aéroport international Harry Reid de Las Vegas, ceux qui regardent par la fenêtre vers le Strip ne peuvent manquer la présence de la Formule 1.

La nuit, le logo rouge vif de la F1 dépasse du sommet du bâtiment permanent des stands connu sous le nom de Grand Prix Plaza, même au milieu des lumières et des néons de Las Vegas. Un rappel durable de l’engagement de la F1 envers sa nouvelle course américaine.

Et dès cette année, ceux qui regarderont d’un peu plus près pourront peut-être apercevoir autre chose sur le toit : une patinoire.

« Vous ne nous verrez jamais faire cela nulle part ailleurs », a déclaré Emily Prazer, directrice commerciale de la F1 et du Grand Prix de Las Vegas, à certains médias, dont L’Athlétique.

« Mais l’objectif est plutôt de savoir comment créer une proposition plus divertissante. »

Aujourd’hui, la F1 ne se résume plus à la simple offre en piste. Chaque course se veut un spectacle qui dépasse l’événement sportif lui-même, en particulier dans une ville comme Las Vegas qui prospère grâce à ce type d’approche. L’an dernier, le spectacle offert autour du Grand Prix était, au grand dam de certains pilotes, tout aussi important que ce qui se passait en course.

Prazer a déclaré que la F1 avait pris en compte les retours de l’édition de l’an dernier, qui avait été volontairement « très axée sur Las Vegas » compte tenu de l’adhésion des autorités locales et des grands casinos. « C’est une destination qui demande du divertissement, mais nous voulions que le divertissement soit aussi bon que la course », a-t-elle déclaré. Bien que l’on soit convaincu que la course serait bonne, cela signifie que la F1 a voulu « surcompenser » avec son offre hors piste.

« Nous nous sommes dit que nous pouvions aller encore plus loin, ce que nous avons fait la première année, je crois », a déclaré Prazer. « Mais l’intention était de réduire un peu les dépenses. Nous avons estimé que nous en avions trop fait. La cérémonie d’ouverture du mercredi soir était un événement unique. Je ne serai plus jamais autorisé à dépenser autant d’argent pour un spectacle de 30 minutes. Nous avons été nominés pour un Emmy, mais à part cela, c’était un projet en soi. »

Les organisateurs de Las Vegas prévoient un événement plus modeste pour 2024. Prazer a décrit cela comme une « réduction des effectifs ». Il n’y aura pas d’autre cérémonie d’ouverture, et l’événement Netflix Cup qui opposait les pilotes de F1 aux golfeurs professionnels ne reviendra pas, ce qui, selon Prazer, « n’a pas vraiment apporté grand-chose à la personne qui vient à Vegas ».

L’attention s’est tournée vers une approche plus axée sur la communauté pour tenter de rendre le Grand Prix plus accessible – en particulier aux habitants de Las Vegas, dont certains ont exprimé leur frustration face aux pressions de l’événement, principalement les perturbations qu’il a causées sur les routes dans les mois précédant la course, au cours de la première année.

Un élément important de ce festival sera le festival des fans qui aura lieu le vendredi et le samedi du week-end du Grand Prix. La F1 a mis à disposition 30 000 billets gratuits chaque jour. Tous ont été rapidement vendus lors de l’inscription. Le festival comprendra le paddock de soutien de la course Ferrari Challenge récemment annoncée et inclura un spectacle de la F1 Academy. L’objectif est d’apporter une ambiance plus proche du Super Bowl au week-end de la F1.



Une vue d’une partie de la zone réservée aux fans lors du Grand Prix de Las Vegas 2023. La course de 2024 comportera un festival de fans plus important. (IPx via Associated Press)

« Vegas est connu pour être une ville où les gens affluent de toute façon lors des grands événements », a déclaré Prazer. « Si vous parlez à quelqu’un de Vegas, et des casinos également, pendant le Super Bowl, c’est formidable que le Super Bowl ait eu lieu là-bas, mais ils sont de toute façon aussi occupés pendant le Super Bowl.

« Nous voulions conserver cet esprit et que la ville soit aussi animée que possible, même si les gens ne viennent pas forcément au Grand Prix. »

Le festival des fans permettra à ceux qui n’ont pas de billets pour les courses ou qui sont simplement curieux de la F1 de goûter à ce sport. L’objectif est d’améliorer l’accessibilité d’une course qui a été critiquée l’année dernière pour le prix de ses billets et l’accent mis sur l’hospitalité haut de gamme – la suite la plus chère coûtait 50 000 $ pour le week-end l’année dernière – plutôt que de s’adresser aux fans de course plus « traditionnels ». Prazer a souligné que les billets pour le GP de Las Vegas incluent la nourriture à volonté, ce qui permet aux fans d’économiser de l’argent qu’ils auraient autrement dépensé pour d’autres courses.

Les commentaires reçus ont néanmoins conduit à un ajustement de l’inventaire des billets pour la deuxième année, certaines options d’hospitalité ayant été remplacées par environ 5 000 billets d’entrée générale (GA).

« Au début, nous nous disions : « C’est un grand événement sexy et nouveau, nous allons avoir beaucoup d’hospitalité », a déclaré Prazer. « Nous avons retenu la leçon. Nous avons maintenant des billets beaucoup plus accessibles, des zones réservées aux personnes âgées et quelque chose pour tout le monde, au lieu de quelque chose réservé aux personnes haut de gamme. »



L’hospitalité Red Bull lors du Grand Prix de Las Vegas 2023. (Alessio Morgese/NurPhoto via AP)

Prazer ne s’attendait pas à ce que le changement d’approche de la billetterie entraîne une baisse des revenus. « Le coût d’exploitation de certaines de ces structures d’accueil est exorbitant », a-t-elle déclaré. « Cela va donc s’équilibrer tout seul. »

Cela ne signifie pas non plus que la F1 a abandonné sa véritable identité « Vegas » l’an dernier. « Il est très important que chaque course ait sa propre identité », a déclaré Prazer. « Si nous ne choisissons pas de nous engager sur la voie de la Vegas, nous pourrions avoir un impact sur Austin, qui est évidemment axée sur le Texas, le barbecue et tout ce que cela devrait être. »

La patinoire servira de carte de visite supplémentaire au Grand Prix de Las Vegas, avec la chapelle du paddock ou le panneau de la machine à sous au-dessus de l’entrée des stands, que nul autre endroit ne peut réaliser de la même manière. L’ajout de la patinoire fait partie d’un projet de collaboration avec l’équipe de hockey sur glace des Golden Knights de Las Vegas prévu pour cette année et qui vise à offrir aux membres du VIP Paddock Club une activité supplémentaire. « Si vous regardez la taille du Paddock Club et que vous vous assurez que vous activez réellement tout l’espace, c’était l’une de ces idées de type « que faisons-nous ? » », a-t-elle déclaré. « C’est très amusant. »

En 2023, Las Vegas était synonyme de divertissement, mais aussi de démonstration par la F1 de son concept et de conviction auprès des habitants de l’intérêt de l’événement. Selon un rapport commandé par le comté de Clark, l’impact économique estimé de l’événement l’année dernière s’élevait à 1,5 milliard de dollars, dépassant celui du Super Bowl en février, qui avait rapporté environ 1 milliard de dollars.

Mais cela n’a pas empêché les habitants mécontents de faire part aux autorités locales de leurs inquiétudes concernant les perturbations causées, notamment dans le processus de réfection des routes qui composent le circuit. La difficulté supplémentaire de modifier les itinéraires des déplacements domicile-travail ou de voir les trajets de porte à porte s’allonger au fil du temps a fait de la F1 une cible, même à des moments où les travaux n’avaient rien à voir avec la course.



Des gens regardent les essais de Formule 1 depuis l’extérieur du circuit de Las Vegas, aux États-Unis, le 18 novembre 2023. (Jakub Porzycki/NurPhoto via AP)

Prazer a déclaré qu’en faisant connaître cet impact économique au public, et sans les inconnues d’un premier événement ou la nécessité de répéter une grande partie du travail de l’année dernière, la course serait « plus facile à vendre » aux locaux cette fois-ci.

Les habitants de Las Vegas continuent de réclamer des améliorations. Marilyn Kirkpatrick, commissaire du comté de Clark a déclaré à Fox 5 Vegas en juin que la F1 devait s’améliorer en vue de 2024 ou courir le risque qu’il n’y ait pas de troisième fois.

Prazer a qualifié Kirkpatrick de « légende » et a salué son investissement dans la course. « Elle nous a poussés à être meilleurs, en s’assurant que nous soumettions nos plans et que nous les menions à bien », a déclaré Prazer. « Le simple fait de s’assurer qu’ils fassent partie du processus a été très important. » La F1 a conclu un partenariat avec la Las Vegas Convention and Visitors Authority cette année et travaille en étroite collaboration avec la Clark County Commission pour aider à améliorer la communication avec les habitants.

Avec plus d’un demi-milliard de dollars d’investissement, la F1 est bien décidée à rester à Las Vegas. Elle a fait ses débuts en fanfare l’année dernière. Pour 2024, elle souhaite s’affirmer comme un élément incontournable de la communauté.

« Comme pour tout, il faut du temps pour grandir, construire et continuer à donner en retour », a déclaré Prazer.

Photo du haut : Jeff Speer/Icon Sportswire, David Becker/Formule 1, Chris Graythen/Formule 1 via Getty Images ; Conception : Meech Robinson/L’Athlétique