Patinage Canada modifie les règles de danse sur glace et de paires pour permettre à 2 patineurs de concourir ensemble lors d’événements nationaux

Patinage Canada a mis à jour ses politiques afin que les équipes de danse sur glace ou de couples qui concourent au pays puissent être composées de deux athlètes.

L’instance dirigeante du patinage artistique du Canada a annoncé mardi que sa définition d’« équipe » pour les athlètes s’entraînant dans la voie du podium sera révisée pour se composer de « deux patineurs ».

La définition précédente était une femme et un homme.

Patinage Canada a déclaré dans un tweet qu’il n’y a pas de nouvelles catégories d’événements et que toute équipe peut s’inscrire dans les disciplines de danse en couple ou sur glace à n’importe quel événement national de Patinage Canada.

“En mettant à jour la définition d’équipe, de nombreuses personnes de la communauté du patinage artistique au Canada auront de nouvelles opportunités d’embrasser le sport”, a déclaré Karen Butcher, présidente de Patinage Canada, dans un communiqué. “Ce changement vise à éliminer les obstacles à la participation au patinage, et nous pensons qu’il aura un impact significatif pour garantir que toutes les identités de genre sont reconnues et acceptées de manière égale et sans préjugés.

« Ce changement a été approuvé collectivement par Patinage Canada et permettra à de nouveaux partenariats passionnants dans les disciplines de patinage en couple et de danse sur glace de concourir au niveau national. Patinage Canada a le privilège de poursuivre l’avancement du patinage au Canada en apportant des changements aux règles et aux politiques. qui permet à chacun de goûter au plaisir de patiner.”

Nous sommes heureux de faire progresser notre initiative Patinage pour tous avec la définition mise à jour d’« équipe » pour les équipes de patinage en couple et de danse sur glace. La définition d’« équipe » de Podium Pathway sera révisée en « une équipe composée de deux patineurs ». Détails ⬇️ https://t.co/sw1QG58Xv4 —@PatinageCanada

Le Podium Pathway est un parcours d’entraînement de haute performance pour les athlètes qui souhaitent participer à des championnats nationaux ou internationaux.

La définition et le langage seront mis à jour dans le livre des règlements de Patinage Canada, les documents de la voie vers le podium et le système de pointage.

« La danse sur glace est ma passion, et bien qu’elle soit magnifiquement ancrée dans la tradition, l’avenir de notre sport dépend d’un regard critique et affirmé sur qui et qui n’est pas représenté », a déclaré Kaitlyn Weaver, olympienne à deux reprises et membre de l’Equity de Patinage Canada. , Comité Opérationnel Diversité, Inclusion et Accessibilité.

“Tous les patineurs méritent d’avoir un chez-soi sur la glace, y compris tout ce qu’ils ont. J’ai hâte de voir cela devenir une réalité dans l’arène compétitive.”

Scott Moir, triple médaillé olympique et triple champion du monde de danse sur glace aux côtés de sa partenaire de longue date Tessa Virtue, a déclaré que le changement était “nécessaire”.

“Notre métier est un mélange d’athlétisme et d’art et à cause de cela, nous avons une opportunité unique pour un terrain de jeu égal comme aucun autre sport, quelle que soit la façon dont les individus s’identifient”, a déclaré Moir.

“Ce changement fera avancer le sport de plusieurs manières avec la création de nouveaux travaux intéressants d’athlètes qui peuvent désormais jouer ensemble.”