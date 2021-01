Le 24 janvier 2020, est gravé dans la mémoire du médecin français Denis Malvy – c’est le jour où un homme sous sa garde a été testé positif au COVID-19 et est devenu le «patient zéro» de l’Europe.

Responsable des maladies tropicales au CHU Pellegrin de Bordeaux, le professeur Malvy a expliqué à Euronews comment lui et son équipe ont reconnu les symptômes révélateurs que nous en sommes venus à associer au virus, l’attente anxieuse alors qu’ils étaient assis près du téléphone avant les résultats. est venu et comment, un an plus tard, le patient est revenu pour marquer l’anniversaire.

Bien que des tests rétrospectifs aient depuis été effectués qui suggèrent que le coronavirus aurait pu atteindre les côtes du continent même dès 2019, le patient du professeur Malvy a été le premier cas confirmé en Europe.

« Personnellement, je ne me souviens pas avoir été en état de désarroi », a-t-il déclaré à propos du moment où son service a reçu l’appel qu’un patient présentant des symptômes rappelant le virus était en route, ni lorsqu’un ambulancier l’a amené au Hôpital de Bordeaux.

Le patient, qui a été admis au service des maladies infectieuses et tropicales en début d’après-midi le 23 janvier, était un Français d’une quarantaine d’années qui avait des «liens professionnels et familiaux» avec la ville de Wuhan, en Chine, où le virus serait originaire. .

Il venait de rentrer à Bordeaux après deux semaines de vacances à Wuhan et a développé une toux et de la fièvre.

L’équipe est entrée en action et lorsque l’homme est arrivé, il a été emmené dans une «chambre hautement sécurisée» dans une zone de l’hôpital pour patients contagieux.

C’est dans cette salle que se sont déroulées les premières heures de soins de l’homme, le professeur Malvy l’évaluant avec son collègue, le Dr Nguyên.

La salle a été équipée pour le plus haut niveau de protection épidémiologique, avec un sas à pression négative et tout le personnel médical portant les vêtements de protection individuelle que nous avons maintenant appris à reconnaître.

« Psychologiquement parlant, ce n’était pas facile pour lui », a déclaré le spécialiste des maladies infectieuses. « Nous avons tout fait pour le rassurer. Mais dès le départ, il a été très courageux et nous a fait beaucoup confiance. »

Il a déclaré que l’équipe qui s’occupait de lui était « très, très bien établie », avec ses membres déployés sur le terrain lors des épidémies d’Ebola en Guinée, en République du Congo et de fièvre de Lassa au Nigeria.

Cela a également rappelé des souvenirs difficiles du SRAS, une maladie respiratoire virale causée par un coronavirus associé au SRAS.

« Nous nous sommes demandé: ‘Ce coronavirus se comportera-t-il comme l’agent responsable du SRAS?' »

« Avec notre connaissance des épidémies, nous avons senti qu’une page avait été tournée et qu’elle ne serait pas retournée tout de suite », a ajouté le professeur Malvy.

Puis vinrent les tests. L’équipe lui a prélevé des spécimens virologiques et les a aussitôt envoyés au centre de recherche biomédicale de l’Institut Pasteur à Paris où les équipes ont travaillé pendant la nuit.

Vers 16 heures le lendemain, le service a reçu un appel pour dire que les résultats seraient disponibles à 18 heures et le professeur Malvy et le médecin avec qui il avait admis le patient sont allés attendre dans son bureau que le téléphone sonne.

Le professeur Malvy raconte l’appel téléphonique avec une précision lucide. « Je dois admettre que compte tenu des données que nous avons produites et confirmées, c’est positif », a déclaré la femme de l’institut.

« Et maintenant? » A demandé le professeur Malvy à son collègue.

«J’étais triste», a-t-il ajouté. « J’ai vu que c’était un grand moment pour mon pays. »

La femme à l’autre bout du fil lui a dit qu’elle était obligée d’en informer immédiatement les autorités françaises et que le ministère de la Santé annoncerait la nouvelle lors d’une conférence de presse ce soir-là à 19 heures.

«Attention, quand j’informe les autorités, ce sera comme si j’avais appuyé sur un bouton», prévient-elle. « Les nouvelles se répandront dans de nombreuses agences et départements, et sans aucun doute dans la presse. »

L’expert en maladies infectieuses a demandé une période de grâce d’une demi-heure avant que la femme ne le dise aux autorités. Pendant ce temps, il a informé son équipe, l’équipe qui s’occupe du patient, les directeurs de l’hôpital et a remis au patient européen zéro son diagnostic.

« Il était très abattu, assez fatigué, bien sûr, mais nous avions déjà passé beaucoup de temps avec lui et nous étions tous préparés pour cette information », a-t-il déclaré. « Il était relativement serein. »

La prédiction de la femme sur la vitesse à laquelle les nouvelles se diffuseraient s’avérerait vraie.

Le professeur Malvy et ses collègues sont retournés à son bureau pour attendre la conférence de presse, mais tout à coup, ils ont entendu une agitation à l’extérieur, qu’ils ont rejetée comme des manifestants des Gilets Jaunes (gilets jaunes) qui étaient revenus.

Mais quand ils ont regardé à l’extérieur, ils ont vu des dizaines de médias nationaux et internationaux rassemblés autour de l’hôpital – un tabloïd français avait brisé l’information.

Le professeur Malvy a déclaré que la situation ne l’avait pas effrayé. « J’ai travaillé dans des complexes de terrain d’Ebola en République démocratique du Congo au milieu d’un conflit avec des personnes malades partout. Ce n’est pas simple non plus. »

Il a ajouté que son équipe et la direction de l’hôpital étaient «unies» et se protégeaient mutuellement dans les jours qui ont suivi.

Quant au patient zéro, il a quitté l’hôpital environ trois semaines plus tard et n’a montré aucun signe de long COVID.

Le professeur Malvy a déclaré qu’il n’avait jamais présenté aucun des symptômes les plus graves de la maladie que nous connaissions trop bien – il n’avait jamais eu besoin de soins intensifs – et que de nos jours, son cas ne serait pas traité à l’hôpital.

Le patient zéro est retourné à l’hôpital cette semaine pour voir le personnel qui l’avait traité et il a même demandé s’il pouvait recevoir le vaccin COVID-19 pour marquer l’anniversaire de son résultat de test.

«Nous avons passé un bon moment, un moment de partage de souvenirs», a déclaré le professeur Malvy, réfléchissant un instant et ajoutant: «il faut cultiver la mémoire».

« Nous étions déjà prévenus que nous pourrions avoir une crise comme celle-ci, mais l’humanité a tendance à être amnésique. Il faut fêter l’anniversaire de cette crise et cultiver la mémoire pour mieux se préparer aux prochaines. »

Le professeur Malvy offre un message d’espoir pour l’avenir de la pandémie: «Nous sommes toujours dans le tunnel, mais nous voyons la fin. Il est toujours là. Il y a encore du chemin à parcourir et nous devons le faire avec humilité, vigilance, et de la persévérance. «

Il a déclaré que les traitements de soutien ont fait un bond en avant fantastique, tout comme les vaccins et les tests ont tous été essentiels.

Mais il a émis un avertissement sévère. S’exprimant, souligne-t-il, « en tant qu’Européen et pas seulement Français car à ce stade cela concerne toute l’Europe », il soutient que nous devons nous préparer à une troisième vague du virus. Il suggère que cela pourrait arriver en mars.

« Je suis prudent et pragmatique », a-t-il ajouté, « nous n’avons ni droit ni affaire à être dans le déni. »

« Nous devons préparer notre système pour traiter plus de cas et si cela ne se produit pas, tant mieux. Si cela arrive, nous aurons été préparés. »