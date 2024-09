Patient positif à la grippe aviaire sans contact avec l’animal

Signe potentiel que le virus mortel de la grippe aviaire est en train de se transformer, un habitant du Missouri a été testé positif à la grippe aviaire sans avoir été en contact avec un animal infecté.

Il s’agit du 14e cas humain de grippe aviaire signalé aux États-Unis cette année, et du premier cas sans exposition connue à des animaux malades ou infectés, selon l’agence américaine des Nations Unies. Centres pour le contrôle et la prévention des maladiesTous les autres cas humains ont été liés à des fermes possédant des bovins ou des volailles infectés.

Les CDC n’ont pas précisé comment la personne du Missouri aurait pu être infectée. Le patient, dont l’identité n’a pas été révélée, a été hospitalisé le 22 août après avoir été testé positif à la grippe A. Il a été traité avec des médicaments antiviraux contre la grippe et s’est depuis rétabli.

Bien qu’un échantillon du patient ait initialement été testé positif à la grippe A, il s’est avéré négatif pour les sous-types du virus de la grippe saisonnière A. Cette découverte a déclenché des tests supplémentaires. Le laboratoire de santé publique de l’État du Missouri a envoyé l’échantillon au CDC, qui a confirmé le sous-type hautement pathogène H5, également connu sous le nom de grippe aviaire.

Les CDC continuent d’analyser l’échantillon pour déterminer s’il s’agit de la même souche qui a infecté d’autres humains cette année. Les autorités ont déclaré que le patient n’avait signalé aucune exposition à des animaux et qu’aucune transmission en cours parmi les contacts proches n’avait été identifiée.

Le virus H5 se retrouve principalement chez les oiseaux sauvages et les volailles, et récemment chez les vaches laitières et d’autres animaux, et peut occasionnellement infecter les humains par contact étroit avec des animaux infectés ou des environnements contaminés.

Aucune épidémie de H5 n’a été signalée chez les bovins dans le Missouri, mais des épidémies de H5 ont été signalées dans des élevages de volailles commerciaux et de basse-cour en 2024, a indiqué le CDC. La grippe aviaire H5N1 a également été détectée chez des oiseaux sauvages dans l’État par le passé.

Les CDC ont déclaré qu’il n’y avait aucun signe d’activité grippale inhabituelle chez les personnes, y compris dans le Missouri. Sur la base des données disponibles, les CDC estiment actuellement que le risque pour la population générale lié à la grippe aviaire reste faible.

« Les résultats de cette enquête seront particulièrement importants compte tenu de l’absence actuelle d’exposition évidente à un animal », a déclaré le CDC dans un communiqué. « Il est important de noter que, bien que rares, il existe de nouveaux cas de grippe A où la source animale n’a pas pu être identifiée. La principale préoccupation dans ces situations est qu’aucune transmission ultérieure ne se produise. »

Il n’existe actuellement aucune preuve que le virus puisse se propager entre les personnes, mais les chercheurs restent en état d’alerte maximale.

Les personnes ayant été exposées de près ou de manière prolongée, sans protection, à des oiseaux ou à d’autres animaux infectés (y compris le bétail), ou à des environnements contaminés par des oiseaux ou d’autres animaux infectés, courent un risque plus élevé d’infection par le virus H5N1 et doivent prendre des précautions.

Selon le CDC, les maladies humaines causées par le virus de la grippe aviaire vont de légères (infection oculaire, symptômes des voies respiratoires supérieures) à des maladies graves (comme la pneumonie) qui ont entraîné la mort dans d’autres pays.

Chez l’homme, les symptômes de l’infection sont la fièvre, la toux, les maux de gorge et les douleurs musculaires. Les autres symptômes précoces peuvent inclure des douleurs abdominales, des douleurs thoraciques et une diarrhée. L’infection peut évoluer rapidement vers une maladie respiratoire grave (difficulté à respirer ou essoufflement, pneumonie) et des changements neurologiques (altération de l’état mental, convulsions).