Patient et confiant, Poutine sort du mode de crise en temps de guerre

Néanmoins, les prédictions selon lesquelles M. Poutine ferait une déclaration officielle de guerre et installerait un projet militaire ne se sont pas réalisées. Et les mesures occidentales que d’autres responsables russes ont qualifiées d’hostiles – comme l’octroi du statut de candidat à l’Union européenne à l’Ukraine et l’invitation de la Suède et de la Finlande dans l’OTAN – n’ont provoqué aucune riposte sévère de sa part.

Au lieu de cela, sa stratégie semble maintenant être d’attendre, s’attendant à ce que la résolution occidentale faiblit sous la pression économique et que le gouvernement du président Volodymyr Zelensky d’Ukraine s’effondre alors que la Russie pilonne ses forces et ses villes. Et Mme Stanovaya voit M. Poutine comme étant entré dans une sorte de détente avec Washington, déterminant que le président Biden fixe des limites à l’ampleur de son aide à l’Ukraine pour éviter une conflagration plus large.

“Il parie qu’avec le temps, les autorités de Kyiv devront tout accepter”, a déclaré Mme Stanovaya à propos de M. Poutine. La Russie a suivi de près les déclarations de l’administration Biden, a-t-elle poursuivi, « et a décidé : ‘OK, les règles du jeu ont été établies. Ils nous conviennent. Nous pouvons donc nous calmer et simplement attendre.

Cette approche, bien sûr, comporte des risques majeurs. L’attente apparente de M. Poutine selon laquelle de nombreux Ukrainiens accueilleraient les Russes en tant que libérateurs a révélé sa compréhension déformée du pays. Et à l’intérieur de la Russie, les conséquences des sanctions se font encore sentir – un point souligné par Maksim Reshetnikov, le ministre de l’Economie, qui a averti mercredi que la force inattendue du rouble menaçait la viabilité des exportateurs russes.

Pourtant, M. Poutine n’a pas mentionné l’Ukraine ni sa confrontation avec l’Occident dans son discours de huit minutes au Turkménistan mercredi, un autre signe de la façon dont il projette un retour aux affaires comme d’habitude. Au lieu de cela, il a parlé des efforts russes pour améliorer les transports et le tourisme dans la région et pour lutter contre la pollution et l’épuisement des pêcheries.