L’administratrice provinciale de la santé, la Dre Bonnie Henry, exhorte les dirigeants municipaux de la Colombie-Britannique à faire preuve de patience en ce qui concerne la décriminalisation des drogues, affirmant que davantage d’arrestations ne résoudront pas les problèmes complexes de la toxicomanie.

Cependant, Henry a déclaré qu’elle était d’accord sur le fait que la consommation publique de drogues ne devrait pas être acceptée dans les zones où des enfants sont présents.

Henry a déclaré lundi aux politiciens présents au congrès de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique que le programme pilote de décriminalisation des drogues de la Colombie-Britannique n’est « pas parfait », mais les statistiques montrent que les personnes les plus à risque de mourir d’une surdose sont les hommes âgés de 30 à 59 ans.

Henry a déclaré aux délégués au congrès que la stigmatisation de la consommation de drogues en tant qu’activité criminelle a conduit les gens à consommer et à mourir seuls.

La décriminalisation vise à « retirer cette étiquette » aux consommateurs de drogues afin de promouvoir une consommation plus sûre et de sauver des vies, a-t-elle déclaré.

Dans une interview ultérieure lundi, Henry a déclaré qu’elle se préparait à publier deux rapports contenant des recommandations au gouvernement à la suite d’examens du programme d’approvisionnement sûr de la Colombie-Britannique, lancé en juillet 2021 pour ralentir les surdoses en offrant des alternatives médicales prescrites à l’approvisionnement de rue toxique.

« En fait, en réponse aux préoccupations soulevées par un certain nombre de personnes, le premier ministre m’a demandé de procéder à un examen du programme d’approvisionnement plus sûr qui existe », a déclaré Henry lors de l’entrevue.

Henry a déclaré que son rapport fournirait des recommandations sur les modèles médicaux et d’autres options disponibles.

«Je l’ai fait au cours des derniers mois, en rencontrant des prescripteurs, des chercheurs, des personnes ayant une expérience vécue et vivante et des membres de la communauté de toute la province.»

Henry a déclaré qu’elle publierait un deuxième rapport dans les mois à venir qui examinerait globalement les programmes d’approvisionnement plus sûrs et les alternatives pharmaceutiques à l’approvisionnement en drogues de rue.

« Nous examinons certaines recherches et d’autres facteurs à ce sujet et cela sortira probablement plus tard cette année ou au début de la nouvelle année », a-t-elle déclaré.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique a rapporté le mois dernier qu’au moins 1 455 décès ont été attribués à des drogues toxiques dans la province jusqu’à présent cette année, avec 12 739 décès par surdose depuis avril 2016, lorsque la province a déclaré pour la première fois une urgence de santé publique.

La décriminalisation est l’un des sujets clés de la convention des politiciens locaux cette semaine, alors que les délégués devraient voter des résolutions demandant au gouvernement d’étendre les interdictions de possession et d’utilisation aux parcs, arrêts de bus, terrains de sport et autres lieux de rassemblement des enfants.

« D’une certaine manière, je considère la décriminalisation des personnes qui consomment des drogues comme une incitation à avoir ces discussions très difficiles avec de nombreux gouvernements locaux », a déclaré Henry après sa présentation à l’UBCM. « Je n’ai pas entendu dire que les gens voulaient à nouveau criminaliser et imposer des sanctions pénales aux personnes qui consomment des drogues. »

« Ce que j’ai souvent entendu, c’est que les problèmes sociaux auxquels les communautés sont confrontées sont très, très difficiles pour elles », a-t-elle déclaré.

La mairesse de Smithers, Gladys Atrill, a déclaré lors du congrès que les petites villes de la Colombie-Britannique ont besoin de plus de ressources, car les problèmes de toxicomanie et de santé mentale ne se limitent pas aux zones urbaines.

«Je pense que l’ampleur du problème dans notre petite communauté étonnerait les gens qui viendraient là-bas», a-t-elle déclaré. « On voit ce qui se passe dans le Downtown Eastside, c’est dans l’actualité. Notre ville ne fait pas la une des journaux, mais c’est pareil.

Une autre résolution soumise au vote demande à la province de mieux financer le traitement de la santé mentale et de la toxicomanie, les services de rétablissement, la prévention des surdoses et l’accès à un approvisionnement sûr et au dépistage des drogues.

La résolution indique qu’il n’y a actuellement pas suffisamment d’argent pour assurer la sécurité des personnes qui consomment des drogues illicites.

Les deux résolutions seront soumises au vote mercredi, la proposition de financement ayant déjà été approuvée par la commission des résolutions du groupe, qui n’a pas pris position sur l’extension des zones d’interdiction.

Les résolutions surviennent après que le gouvernement fédéral a approuvé les modifications d’un projet pilote lancé en Colombie-Britannique plus tôt cette année qui décriminalise la possession de petites quantités de drogues illicites.

Les changements entrés en vigueur lundi interdisent la possession à moins de 15 mètres d’un parc ou d’un espace réservé aux enfants.

Henry a déclaré que les modifications fédérales montrent que la province, qui a demandé les changements, répond aux plaintes locales.

« Aucun d’entre nous ne veut que ses enfants consomment de la drogue », a déclaré Henry. « Mais nous devons examiner ces problèmes de manière à pouvoir soutenir la sécurité publique, nous pouvons soutenir la police et nous pouvons également soutenir les personnes plus vulnérables. »

La résolution proposée par l’UBCM exhorte la province à présenter un projet de loi cet automne pour réglementer davantage la « possession et l’usage » de drogues illicites là où les enfants se rassemblent.

« (Des inquiétudes) ont été soulevées par les gouvernements locaux depuis le lancement du projet pilote en janvier 2023 sur l’usage public de drogues illicites dans les espaces destinés aux enfants tels que les parcs et les terrains de jeux », indique la résolution.

L’ivresse dans tous les lieux publics reste illégale.

Plus de 2 000 personnes sont inscrites pour assister au rassemblement annuel des élus municipaux qui se termine vendredi par un discours du premier ministre David Eby.

La présidente de l’UBCM, Jen Ford, a déclaré que la convention a lieu alors que les communautés luttent contre les incendies de forêt, les problèmes de logement, la santé mentale et les toxicomanies, certaines étant confrontées à de multiples situations d’urgence.

Elle a déclaré que les dirigeants municipaux se tournent vers la province pour alléger la bureaucratie afin d’accéder aux fonds nécessaires pour rendre leurs communautés plus sûres contre les incendies de forêt.

crise de surdosesanté publiqueUBCM