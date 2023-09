Pathways to Tech pour regrouper les ressources d’emploi en un seul endroit

Une exposition à guichet unique pour les demandeurs d’emploi du secteur technologique aura lieu le 27 septembre

L’écosystème technologique de l’ouest de l’État de New York peut parfois être difficile à naviguer.

TechBuffalo essaie de rendre cela un peu plus facile en organisant un événement qui rassemble de nombreuses ressources technologiques de la région en un seul endroit.

Pathways to Tech aura lieu de 16 h à 19 h le mercredi 27 septembre au Northland Workforce Training Center, 683 Northland Ave.

Il servira d’exposition de ressources à guichet unique pour aider à accroître l’accès des membres de la communauté à en savoir plus sur les services et les opportunités professionnelles disponibles dans l’industrie technologique.

Il s’adresse à la fois aux étudiants et aux professionnels établis qui cherchent à faire carrière dans la technologie, selon Sarah Tanbakuchi, présidente et directrice générale de TechBuffalo.

« Décrocher un emploi et réussir dans le domaine technologique, c’est bien plus que simplement cliquer sur « postuler » sur un site Web », a déclaré Tanbakuchi. « Cet événement vise bien davantage à apprendre, à se connecter et à se préparer à explorer la technologie et ce qu’elle peut signifier pour vous. »















Ce qui différencie cet événement d’un salon de l’emploi plus traditionnel, c’est l’accessibilité pour les membres de la communauté à de nombreuses organisations technologiques locales et le tout en un seul endroit, a déclaré Tanbakuchi.

Plus de 35 organisations seront présentes à l’événement. Ils comprennent des développeurs et des formateurs de main-d’œuvre, un soutien académique, des cabinets de recrutement, des groupes de développement professionnel, un soutien aux entrepreneurs et aux petites entreprises, ainsi que des services complets.

Les participants auront accès à des portraits gratuits, à des critiques de LinkedIn et de CV, à la préparation aux entretiens, à des discussions sur les opportunités technologiques locales avec les recruteurs et à un réseautage avec des professionnels locaux de la technologie.

« Nous voulions vraiment créer un espace pour les membres de la communauté intéressés à en savoir plus sur les opportunités technologiques », a déclaré Tanbakuchi. « Il était important pour nous de trouver un moyen de rendre accessibles toutes ces différentes rampes d’accès à l’écosystème technologique de l’ouest de New York. »

Les organisateurs font appel à leur réseau de partenaires et d’organisations communautaires pour faire connaître cet événement en utilisant les médias sociaux, des dépliants et des publicités, a déclaré Tanbakuchi.

Les participants sont également encouragés à amener leurs enfants avec eux à l’événement afin que la garde d’enfants ne soit pas un obstacle à leur présence. Il y aura une station robotisée interactive pour aider à impliquer les plus jeunes enfants.

« La connaissance et l’accès aux ressources, aux services complets, au milieu universitaire, aux programmes de développement de la main-d’œuvre et aux opportunités de bénévolat augmentent l’attrait de notre région et la rétention d’individus talentueux diplômés d’établissements d’enseignement supérieur ou à la recherche de nouvelles opportunités de carrière », a déclaré Greg Pokriki de Be in. Buffalo, partenaire de l’événement.

TechBuffalo se prépare également à la finale du 43North le 12 octobre au Shea’s Performing Arts Center en planifiant un rassemblement pour engager les membres de la communauté à soutenir l’événement. Des entrepreneurs du monde entier se disputeront 5 millions de dollars et la possibilité de développer leur entreprise à Buffalo.

Launch NY fournit un financement



L’écosystème des startups a reçu une augmentation du financement en capital d’amorçage.

Grâce à son réseau d’investisseurs, Lancer New York a levé 220 000 $ qui serviront à un cycle de financement pour ShearShare, lauréat du 43North 2021 et Ognomy, finaliste du 43North 2021 et société du portefeuille de Launch NY, ainsi qu’EMPEQ, une société du portefeuille de Launch NY.

Le 43Nord les entreprises ont été présentées au cours des deux premiers trimestres de 2023 sur le réseau d’investisseurs de Launch NY dans le cadre d’une collaboration entre les deux entités annoncée plus tôt cette année.

Depuis ses premiers investissements en 2020, Launch NY’s Réseau d’investisseurs a fourni plus de 1,69 million de dollars en financement et en engagements à 16 startups du nord de l’État de New York dans le cadre de 19 transactions.

Ognomy propose des services de soins et de traitement de l’apnée obstructive du sommeil, notamment la télémédecine, la coordination de tests de sommeil à domicile et la facilitation d’appareils de thérapie du sommeil tels que des appareils à pression positive et des appareils dentaires.

ShearShare, une entreprise Buffalo appartenant à des Noirs, est un marché mobile qui permet aux professionnels agréés de la beauté et de la coiffure d’accéder à des ressources de création d’entreprise à la demande, en commençant par un espace de travail. Il a récemment été présenté dans l’émission « Today » de NBC, avec les co-fondateurs Tye et Courtney Caldwell partageant leur histoire et leur vision fondatrices.

Au cours de la même période, les membres du réseau d’investisseurs de Launch NY ont également financé EMPEQ, qui propose une plate-forme cloud basée sur l’IA qui automatise les enquêtes énergétiques des bâtiments, numérise les inventaires d’équipements CVC et organise les options de financement, le tout via une application pour smartphone.

FoodNerd est finaliste de Grow-NY

Démarrage de Buffalo Nerd de la nourriture a été nommé parmi les 20 finalistes du concours commercial Grow-NY. Les finalistes présenteront un pitch en direct et concourront pour remporter jusqu’à 3 millions de dollars de prix en argent au Cultiver-NY sommet les 14 et 15 novembre à Binghamton.

FoodNerd crée des aliments à base de plantes grâce à un processus de germination qui maintient et augmente le contenu nutritionnel naturellement présent dans les aliments.

Il s’agit de la cinquième année du concours des entreprises agroalimentaires axé sur le renforcement du pôle d’innovation émergent en matière d’alimentation, de boissons et d’agriculture dans le nord de l’État de New York. Le concours est financé par la Upstate Revitalization Initiative.

