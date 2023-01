Pathan’s "Mehman Nawaazi" Chez Mannat : SRK résume

La mer d’amour à Mannat, la résidence de Shah Rukh Khan à Mumbai, était toute une scène à voir dimanche soir. La raison? La superstar a surpris ses fans avec une session de rencontre. Après PathanSuite au succès retentissant de SRK, SRK a décidé de faire une session impromptue avec les fans. Shah Rukh Khan a fait des bisous et a accueilli les fans à bras ouverts (littéralement). Il a également partagé une vidéo du moment sur son profil de réseau social et il a écrit : “Mehmaan Nawaazi Pathaan ke ghar par (hospitalité chez Pathaan)…Merci à tous mes Mehmans (invités) pour avoir rendu mon dimanche si plein d’amour. Reconnaissant. Content. J’adore.” La section des commentaires du message était remplie d’emojis de cœur et de commentaires comme “La dernière étoile de la planète” et “la dernière des étoiles”.

Regardez la vidéo postée par SRK ici :

Il y a quelques jours, SRK a été interrogé par un fan lors d’une session AMA “Comment ça se sent de là-haut?” (faisant référence à Mannat). SRK avait répondu par ces mots : “Comme un acte d’équilibriste… Le bord sur lequel je me tiens est très petit.”

Comme un acte d’équilibre… le bord sur lequel je me tiens est très petit !!! https://t.co/Tto3vGy9oM – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 24 janvier 2023

Voici quelques photos de la session de rencontre et d’accueil de SRK avec les fans de dimanche :

SRK à Mannat.

PathanLe succès au box-office n’a pas besoin d’être présenté, mais pour ceux qui en ont besoin, le film a réussi à collecter un énorme crore de Rs 429 dans le monde entier dans les 4 jours suivant sa sortie. Pathan, la plus grande ouverture du cinéma hindi, a rapporté Rs 55 crore au box-office indien le premier jour de la sortie. De plus, le thriller d’espionnage a vendu 5,5 lakh de billets pour son premier jour de réservation à l’avance.

Pathan sorti en salles la semaine dernière et il est imparable au box-office. Le film a été réalisé par Siddharth Anand et il a été produit par Yash Raj Films. Le film met en vedette Deepika Padukone aux côtés de SRK et présente John Abraham comme antagoniste. Dans Pathan, John Abraham joue le chef d’un groupe terroriste privé, dont la seule mission est de détruire l’Inde. Shah Rukh Khan et Deepika Padukone sont des agents qui travaillent ensemble pour sauver l’Inde de la mission malveillante de John Abraham.