Pathaan, Varisu et 10 autres nouveaux films à venir qui sortiront en janvier 2023

actrice de télévision Tunisha Sharma est décédé le 24 décembre 2022. Cela a été un choc pour tous alors que le Ali Baba : Dastaan-E-Kaboul L’acteur a été retrouvé mort sur les plateaux de tournage. Elle aurait été retrouvée pendue dans la camionnette. Plus tard, sa co-star et prétendu ex-petit ami Sheezan Khan a été arrêté pour complicité de suicide. L’enquête est en cours. Après sa garde à vue, il a été envoyé en garde à vue. Son avocat tente de le faire sortir sous caution, mais le tribunal a ajourné aujourd’hui la demande de libération sous caution.

Le plaidoyer de libération sous caution de Sheezan Khan ajourné à CETTE date

Le tribunal de Vasai a ajourné l’audience de plaidoyer de libération sous caution de Sheezan Khan au lundi 9 janvier 2022. Comme l’a rapporté India Tv News, les deux parties ont présenté leurs arguments. La police aurait déclaré qu’elle avait besoin de plus de temps car elle n’a pas été en mesure d’enregistrer les déclarations des membres de la famille de Tunisha Sharma. La police aurait déclaré que la famille était occupée par des rituels après la mort et qu’elle n’avait donc pas réussi à enregistrer les déclarations. L’avocat de Sheezan Khan a fait valoir que 14 jours se sont écoulés depuis le décès de Tunisha Sharma. Le tribunal a alors ajourné l’affaire au 9 juin et a demandé à la police de déposer sa réponse le même jour.

Le rapport indique également que l’avocat de Sheezan Khan a demandé à obtenir la sécurité et des conseils pour son client en prison. Le tribunal aurait accordé l’autorisation pour la même chose. L’acteur a également demandé qu’il ne veuille pas se couper les cheveux en prison par souci de continuité de son personnage dans la série. Le tribunal a également accepté cette demande.

Désormais, tous les regards sont tournés vers le 9 janvier. Reste à savoir si le tribunal lui accorde ou non une libération sous caution. La famille de Tunisha Sharma a fait de graves allégations contre lui. La mère de Tunisha a affirmé qu’il avait giflé l’actrice alors qu’elle vérifiait son téléphone. La mère de Tunisha l’a également accusé d’avoir triché et d’avoir fait de fausses promesses de mariage. D’un autre côté, la famille de Sheezan a affirmé que Tunisha partageait de bons rapports avec eux.