Pathaan : Un jeune fan n’aimait pas la vedette de Shah Rukh Khan ; L’humble réponse de King Khan fera à nouveau de vous son fan [View Tweet]

Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Jean Abraham ont gagné des cœurs avec Pathaan. Le Siddharth AnandLe film réalisé était l’un des films les plus attendus avec Shah Rukh Khan. Et il a résisté à la vague de boycott et d’autres manifestations et pas seulement cela, mais il est également sorti vainqueur. Pathaan a gagné Rs 780 Crores bruts dans le monde. Avant la sortie de Pathaan dans les salles le 25 janvier 2023, le film a été boycotté et également critiqué par de nombreuses personnes. Cependant, les affaires qu’ils ont faites ont surpris tout le monde. Et la majorité des fans adorent le film. Un jeune fan n’a pas aimé le film, découvrez comment Shah Rukh Khan a réagi ci-dessous :

Un jeune fan n’a pas aimé la vedette de Shah Rukh Khan, Pathaan

Ainsi, une vidéo est devenue virale dans laquelle on voit un père demander à sa fille quel film est-elle allée regarder. Le petit répond « Pathaan », de la manière la plus adorable. Plus tard, le père lui demande si elle a aimé le film auquel elle répond “non”. Aww. Elle est mignonne non ? Quoi qu’il en soit, quelqu’un a tagué Shah Rukh Khan et a dit “Ooops”. La vidéo a fait la une des journaux dans Entertainment News, même Shah Rukh Khan y a réagi.

En voyant la vidéo, la superstar a donné une réponse très humble. Shah Rukh Khan a été découragé de connaître sa réponse et a ajouté qu’il devra travailler plus dur maintenant. Il ne veut pas décevoir la jeune génération. Il a également suggéré que peut-être que la petite était un type plus romantique et essayez de lui montrer Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. Découvrez la réponse de Shah Rukh Khan à un jeune ici:

Ah ah !! Faut travailler plus dur maintenant. Retour à la planche à dessin. Impossible de laisser le jeune public être déçu. Desh ke jeunesse ka sawaal hai. PS: Essayez DDLJ sur elle s’il vous plaît. Peut-être qu’elle est du genre romantique. Les enfants ne savent jamais ! https://t.co/UBpSnLOZrf Shah Rukh Khan (@iamsrk) 5 février 2023

Eh bien, c’est comme ça qu’un roi réagit, n’est-ce pas ? Ceux qui n’étaient pas fan (une possibilité rare) se seraient transformés en fan. Et ceux qui l’aiment déjà, leur amour aurait augmenté à un autre niveau.

Quoi qu’il en soit, Shah Rukh Khan a maintenant Jawan et Dunki à libérer avec Nayanthara et Taapsee Pannu. Jawan est réalisé par Atlee tandis que Dunki est réalisé par Rajkumar Hirani.