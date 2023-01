Pathaan Trailer Premières réactions : Shah Rukh Khan laisse les internautes émerveillés par son avatar d’espion casse-cou ; les fans disent, ‘Literal Chills’ [Read Tweets]

Enfin, la bande-annonce de Pathaan est sortie. Le film de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham promet d’être un festival d’action. Du barrage de balles à l’action dans la neige, cela semble ahurissant. Shah Rukh Khan nous montre une fois de plus sa classe alors qu’il cloue le dialogue sur la façon dont un soldat voit sa patrie. Les créateurs ont coupé toutes les chansons et ont juste gardé les sensations fortes dans le film. Deepika Padukone prouve qu’elle est aussi une pro quand il s’agit de botter les fesses. Découvrez les réactions ici…

#PathaanTrailer Maintenant, cela va ouvrir un minimum de 40 crore le jour d’ouverture…#Srk est de retour DrinkDark (@drinkdark221) 10 janvier 2023

@iamsrk Monsieur #PathaanTrailer osm monsieur OMG? OMG Worldwide Film dans le monde bollywood si fier de vous monsieur #AskSRK (@ ismailali3021) 10 janvier 2023

L’intensité et la douleur dans les yeux de SRK quand il a dit “wo desh ke liye kya kar skta hai” ?#PathaanTrailer #PathanMovie pic.twitter.com/0JK0Uc3Gcn FAIZ FAZEL (@theFaizFazel) 10 janvier 2023

Les fans de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone ont fait la promotion de Pathaan comme n’importe quoi. Les promotions au niveau du sol sont effectuées par les fan clubs de Shah Rukh Khan. L’acteur a répondu gracieusement à l’énorme tapage autour du film.

Pathaan est le film le plus attendu de Shah Rukh Khan. Il est de retour sur les écrans après quatre longues années. La superstar de Bollywood sera vue avec Deepika Padukone et John Abraham. Pathaan est un film somptueux réalisé avec un budget de Rs 350 crores. Le film a fait les manchettes et comment. Des groupes de droite ont demandé l’interdiction de la chanson Besharam Rang car Deepika Padukone porte un bikini orange. Ils ont dit que c’était une insulte à l’Hindutva et au sentiment des Hindous du monde entier. Siddharth Anand est le directeur de Pathaan.