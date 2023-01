Pathaan Trailer Out : Thalapathy Vijay à Ram Charan, les célébrités de Bollywood-Tollywood envoient leurs meilleurs vœux à SRK [Watch Video]

Sortie de la bande-annonce de Pathaan : Pathan, le film très attendu de Shah Rukh Khan cette année, a sorti sa bande-annonce. Si nous parlons de la bande-annonce, c’était incroyable. Cette fois, SRK est de retour en force. L’entreprise de réalisateur de Sidharth Anand a fait exploser Internet aujourd’hui après la sortie de la bande-annonce, et après cela, les fans sont devenus fous et ont comblé leur amour de tweets et de commentaires. Non seulement les fans, mais même les stars de Bollywood et les superstars du sud de l’Inde répandent leur amour sur SRK. Avec Pathaan de SRK, Bollywood pourrait être de retour en force cette année. Regardons les réactions des stars dans la bande-annonce de Pathaan. Regardez des vidéos de divertissement.