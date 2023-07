Pathaan to The Kerala Story: Succès et échecs au box-office au premier semestre 2023

La première moitié de 2023 a été témoin d’un mélange de succès et de ratés au box-office, avec des films notables comme « Pathaan » et « The Kerala Story » qui ont fait leur marque. « Pathaan », mettant en vedette la superstar Shahrukh Khan en tête, a suscité une immense attention et s’est avéré être un succès au box-office. Le film, connu pour son scénario plein d’action et sa distribution de stars, a touché la corde sensible du public et a créé un buzz qui s’est traduit par des chiffres impressionnants au box-office. Le premier semestre 2023 a également vu plusieurs autres films faire des vagues au box-office, avec certains dépassant les attentes et d’autres en deçà. La nature imprévisible de l’industrie cinématographique a présenté à la fois des succès surprenants et des déceptions inattendues. Dans l’ensemble, le box-office du premier semestre 2023 a mis en évidence la diversité des films et des préférences du public. Alors que des films comme « Pathaan » jouissaient d’une énorme popularité et d’un succès financier, d’autres comme « The Kerala Story » ont eu du mal à gagner du terrain commercial. Au fil de l’année, le public attend avec impatience la sortie d’autres films qui viseront à faire leur marque et à divertir les téléspectateurs à travers le pays.