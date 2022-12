Pathaan, Tiger 3 et plus : TOP 10 des films Bollywood les plus attendus de 2023

Le boys band coréen BTS est actuellement au sommet de son art. Même si les membres expérimentent leurs albums solo, le groupe de garçons K-pop reste l’un des plus préférés de tous. RM, Jungkook, Suga, V, Jimin, J-Hope et Jin restent à recevoir le soutien inconditionnel de leurs fans connus sous le nom d’ARMY. Récemment, le chef du groupe Kim Namjoon alias RM a sorti son album solo nommé Indigo et en une journée, il est devenu un énorme succès. La chanson Wild Flower a attiré l’attention de tous car il a exprimé tous ses sentiments et ses désirs dans la chanson.

Indigo de RM est un succès

Eh bien, l’album Indigo a réussi à réaliser un énorme exploit. en un jour. La chanson Wild Flower a réussi à se classer au premier rang du classement régional iTunes “Top Song” dans de nombreux pays, dont l’Allemagne, la France, les États-Unis et bien d’autres, comme le rapporte Pinkvilla. Le clip de Wild Flower est sorti le 2 décembre et en un jour, il est devenu l’un des préférés de tous. Namjoon est à la mode sur les réseaux sociaux depuis qu’il a sorti l’album. Les fans sont incapables d’arrêter d’être obsédés par les chansons.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens maintenant ! Nous sommes si chanceux d’avoir Indigo ? Merci NAMJOONa pour tout ??#IndigoByRM #Indigo #RM #NAMJOON pic.twitter.com/2gWJHHFu8I Bunbun ?| INDIGO | Femme de militaire ?? (@bunbun_1306) 2 décembre 2022

Les fans attendent maintenant désespérément la sortie des vidéoclips d’autres chansons. Nous ne pouvons pas garder notre calme !