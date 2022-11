Pathaan Teaser OUT : Shah Rukh Khan est de RETOUR avec son swag seeti-maar ; Deepika Padukone-John Abraham sont le complément parfait [WATCH HERE]

Shah Rukh Khan est de retour et comment. King Khan s’est abstenu de jouer pendant près de trois ans. Son dernier film en tant qu’acteur était Zero. Alors qu’il avait une apparition dans Brahmastra de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, son film de retour serait Pathaan produit par YRF. À l’occasion de son 57e anniversaire, le teaser de Pathan a été dévoilé. Eh bien, on peut dire que l’attente en valait la peine car Shah Rukh Khan est de retour en force. Le film met également en vedette Deepika Padukone et Jean Abraham.

Shah Rukh Khan est de retour avec Pathaan

Shah Rukh Khan a profité de son compte Twitter pour partager le teaser de Pathaan. Cela commence par des aperçus de Shah Rukh Khan torturé dans sa mission, mais il vit. Et puis quoi, tout est question de combats, de drame, d’action et d’un peu de romance. Shah Rukh Khan, comme d’habitude, laisse une marque avec sa prestation de dialogue et la partition de fond est également très accrocheuse. Deepika Padukone fait une entrée classique dans une robe noire sensuelle à décolleté profond et a également quelques scènes d’action à réaliser. John Abraham est à son meilleur macho en réalisant des cascades à indice d’octane élevé.

Regardez le teaser de Pathaan ici :

Apni kursi ki peti baandh lijiye #PathaanTeaser DEHORS MAINTENANT! Célébrer #Pathaan avec #YRF50 uniquement sur grand écran près de chez vous le 25 janvier 2023. Sortie en hindi, tamoul et télougou. @deepikapadukone | @TheJohnAbraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/eZ0TojKGga Shah Rukh Khan (@iamsrk) 2 novembre 2022

Le film réalisé par Siddharth Anand devrait sortir le 25 janvier 2023. Auparavant, c’était le premier regard de Pathaan qui était devenu extrêmement viral. Les fans de SRK attendent désespérément de le voir sur grand écran et quoi de mieux qu’un film bourré d’action pour apprécier la performance de SRK ? Surveillez cet espace pour plus de mises à jour.