Pathaan surpassera-t-il la collection à vie du box-office Baahubali 2 Hindi dès sa première semaine? Vérifiez 75 enregistrements que le film de Shah Rukh Khan a réalisés jusqu’à présent

Pathaan de Shah Rukh Khan fait fureur au box-office. Le film a déjà rapporté plus de Rs 300 crores au box-office mondial. En Inde, le film a rapporté plus de 120 crores de roupies et à l’étranger, il a récolté 112 crores de roupies. Selon les experts du commerce, cela devrait ajouter plus de Rs 40 à 45 crores samedi et dimanche aux chiffres nationaux. Cela signifie qu’il devrait franchir Rs 500 crores d’ici lundi ou mardi. Le film de Shah Rukh Khan arrive pour les collections de Baahubali 2. Baahubali de Prabhas a fait Rs 512 crores net en hindi. Peu de gens avaient pensé que Pathaan viendrait pour les disques de Baahubali mais maintenant cela ressemble à une possibilité.

Pathaan a battu les collections de KGF 2, Brahmastra et Baahubali 2. Ce n’est pas un mince exploit. Le film de Shah Rukh Khan a rapporté le maximum pour un film indien aux États-Unis, au Moyen-Orient et dans de nombreux pays européens. Pathaan est le premier film hindi à faire Rs 100 crores en deux jours. Il a fait un crore le premier jour dans des États comme Odisha, Assam, Kerala. Il a rapporté quatre crores de roupies le premier jour au Bengale occidental. Pathaan est venu un jour non férié et détient le record de la plus grande ouverture.

Le plus grand soulagement est venu pour les propriétaires et les distributeurs de salles de cinéma à écran unique. Environ 25 salles de cinéma fermées ont été rouvertes en raison de la demande de Pathaan. YRF a assuré la plus grande sortie du film. La tarification des billets a également joué en sa faveur. La meilleure partie est le WOM pour Pathaan. Les gens vont aux théâtres pour des visionnements répétés.