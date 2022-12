Pathaan Song Besharam Rang : Shah Rukh Khan et Deepika Padukone montrent une chimie électrisante dans ce magnifique hymne de fête

Les fans de Shah Rukh Khan et de Deepika Padukone attendaient avec impatience le Besharam Rang de Pathaan. La chanson est enfin là. Comme promis, c’est un magnifique numéro tourné sur les plages d’Espagne. Vishal Dadlani et Shekhar Ravjiani ont créé une autre chanson pleine d’ambiance après Ghungroo de WAR. Deepika Padukone ressemble à une diva glam dans ses bikinis. Les deux prouvent pourquoi nous devons voir plus de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone ensemble dans les films. Pathaan arrive dans les salles le 23 janvier 2023. Nous n’attendons plus que la bande-annonce du film.