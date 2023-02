Pathaan : Siddharth Anand RÉAGIT à la comparaison du film Shah Rukh Khan avec les films hollywoodiens ; révèle pourquoi il exécute ses scripts à travers son fils

Pathan a donné le coup de pouce le plus réussi et le coup de pouce indispensable à l’industrie de Bollywood. Shah Rukh Khan a obtenu le retour tant attendu qu’il méritait. Le film de la superstar a suscité des éloges et de l’argent, non seulement au niveau national mais aussi international. Pathaan joue également Deepika Padukone et Jean Abraham dans des rôles clés. Siddharth Anand a dirigé Pathaan et il est maintenant l’un des réalisateurs dont on parle le plus dans l’industrie. Siddharth a été interrogé sur la comparaison de la vedette de Shah Rukh Khan avec les films hollywoodiens.

Siddharth Anand répond aux comparaisons de Pathaan avec les films hollywoodiens

Pathaan a dominé la section Entertainment News depuis sa sortie le 25 janvier 2023. Et maintenant, le réalisateur Siddharth Anand a fait la une des journaux pour sa réaction à Pathaan comparé aux films hollywoodiens et qualifié de pâle imitation des films occidentaux. Siddharth a déclaré que les comparaisons sont inévitables lorsque le film est différent des films conventionnels de Bollywood. Le cinéaste ajoute que l’infrastructure, la technologie et le budget des films hollywoodiens sont bien meilleurs que les films de Bollywood. Siddharth a déclaré que les cinéastes sont ambitieux et ont également la capacité de monter les films mais le langage limite la portée des films. “Nos revenus sont directement proportionnels aux budgets que nous pouvons nous permettre”, a déclaré le réalisateur du film Shah Rukh Khan.

Siddharth Anand révèle l’exécution de scripts par l’intermédiaire de son fils

Siddharth Anand a avoué qu’il n’avait regardé que deux des films MCU et qu’il n’était pas fan de ce genre. Cependant, son fils est un grand fan de ces films. Siddharth dit que son fils est comme une encyclopédie. Son fils l’informe et le tient au courant. Ainsi, Siddharth exécute des séquences à travers son fils qui lui dit ensuite ce qui est fait. “Donc, je prends des idées de lui sur la façon de manœuvrer les choses. Je pense que je devrais prendre le train en marche et commencer à regarder ces films afin qu’il n’y ait pas de chevauchement”, a-t-il ajouté. Eh bien, nous parions que Siddharth mettra plus d’efforts créatifs dans ses films.