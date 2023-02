Pathaan : Shah Rukh Khan trouve cette scène du film meilleure, révèle son moment préféré

Shah Rukh Khan profite du succès de son dernier film Pathaan. Le thriller d’action réalisé par Sidharth Anand est enregistré comme l’un des plus grands films hindi à succès de tous les temps. Le public a apprécié l’artiste masala à la tête du film à succès de 725 crores bruts dans le monde. Alors que les fans deviennent fous de chaque scène aimant tout le film, Shah Rukh Khan a révélé quelle scène du film est sa préférée.

La superstar est toujours active sur Twitter pour interagir avec ses fans. Il est connu pour mener une session Ask SRK sur le site de micro-blogging pour répondre à toutes les questions curieuses de ses fans et aussi s’engager avec eux sur une note amusante. Après le succès massif de Pathaan, Shah Rukh a de nouveau lancé #AskSRK sur Twitter. Beaucoup de ses followers l’ont félicité pour cet exploit et l’ont interrogé sur la réaction de sa famille, son expérience de travail avec des co-stars, son secret, etc.

Parmi cela, un utilisateur de Twitter a interrogé l’acteur sur son meilleur moment de Pathaan pendant le tournage. Cela a attiré l’attention de SRK et il a répondu, la scène où lui et Deepika ouvrent le casier du coffre-fort est son moment préféré du film. Il a mentionné que lorsque lui et Deepika essayaient de déverrouiller le casier de manière professionnelle, ils avaient tout laissé tomber et gaffé à chaque mouvement, y compris la perte de la serrure et de la clé pendant le saut.

Deepika et moi essayons d’ouvrir le casier professionnellement. Nous avons tout laissé tomber et gâché chaque mouvement, y compris la perte de la serrure et de la clé pendant le saut !!! https://t.co/iroaQc1pxV Shah Rukh Khan (@iamsrk) 4 février 2023

Deepika Padukone et Shah Rukh Khan ont collaboré pour la quatrième fois à Pathaan. Plus tôt, ils ont partagé l’écran dans Om Shanti Om qui marque le premier film de DP, plus tard, ils sont apparus dans Chennai Express et Happy New Year. Après Pathaan, on dit que la paire fait équipe dans le Jawan d’Atlee.

Pathaan est un univers d’espionnage d’Aditya Chopra sous Yash Raj Films. Le drame d’action à indice d’octane élevé est réalisé par Siddharth Anand et produit par YRF. Le film mettait en vedette Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham, Ashutosh Rana et Dimple Kapadia dans les rôles principaux. Pathaan sort en salles le 25 janvier 2023 en hindi, tamoul et télougou.